گردشگری منبع سودرسان برای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر مهدی قرخلو روز یکشنبه در همایش گردشگری ، توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمدهای نفت گفت: اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد نفتی بیش از آنکه تولید درآمد کند نوعی انتقال ثروت است شاید ونزوئلا نمونه خوبی بر این مدعا باشد.

وی افزود: ونزوئلا بالقوه فقیر نیست اما فقر کنونی آن به علت وابستگی به درآمد نفت است به دلایل مشابه و با بارش ناگهانی ثروت های بادآورده باعث شده بسیاری از موسسه های کارآفرین ورشکست شوند. در این هنگام دولت درآمدهای نفتی را به سرعت هزینه کرد و پروژه هایی را آغاز کرد که توقف آنها در وضعیت کاهش درآمدهای نفتی ناممکن بود این در حالی بود که هیچ شهروندی حاضر نبود به دولت غوطه ور در درآمد نفتی مالیات بپردازد. بنابراین پیامد این وضعیت یک سیکل و چرخه معیوب شد.

قرخلو افزود: در ایران به استثنای نفت و صنایع محدود قسمت اعظم صنایع برای مصرف داخلی تولید می شود همچنین بحرانهای منطقه وضعیت صنایع در ایران را با مشکل مواجه کرده است در حالی که در جهان منابع غیر نفتی مبالغ هنگفتی را نصیب کشورها می کند. این استاد دانشگاه گفت: یکی از این منابع صنعت گردشگری است که می تواند به راحتی با ایجاد فرصت های شغلی جایگزین مناسبی برای نفت باشد اما ما تاکنون نتوانسته ایم گردشگری را به جای آن بنشانیم و از درآمدهای حاصل از ورود گردشگر خارجی و درآمدهای حاصل از آن بهره ببریم.

در ادامه این همایش شرکت کنندگان و ارائه دهندگان مقاله های مرتبط با موضوع گردشگری ، توسعه پایدار ، عدم اتکا به درآمدهای نفت مقاله های خود را ارائه می کنند که می توان به موضوع بررسی الگوی سفر زائران ایرانی در مدت حضور در شهر مشهد توسعه گردشگری و ارتقاء اصالت بخشی فرهنگی و اجتماعی در دوران جهانی شدن و بررسی اثر گردشگری بر توسعه زیرساخت های کشورهای کمتر توسعه اشاره کرد.