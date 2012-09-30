رایزنی ولید المعلم با ابراهیمی و فیلتمن/ بحران سوریه محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ولید المعلم با الاخضر الابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه، جفری فیلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و چند دیپلمات دیگر دیدار کرد.

در دیدار معلم و ابراهیمی راه های موفقیت ماموریت وی برای حل بحران سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه سوریه خاطرنشان کرد که موفقیت ماموریت ابراهیمی در گروی توقف آموزش، تجهیز تسلیحاتی و حمایت مالی گروه های مسلح در سوریه است.

ولید المعلم همچنین اعلام کرد که سوریه تمامی تلاش خود را برای کمک به ابراهیمی در راستای حل بحران سوریه به کار خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه سوریه در دیدار با جفری فیلتمن نیز به تشریح آخرین رویدادهای سوریه پرداخت. وی خاطرنشان کرد: تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه سوریه مانع اصلی بر سر راه تامین معیشت مردم سوریه محسوب می شود.

معلم با بیان این مطلب افزود: لغو تحریم های اقتصادی سوریه بسیار بهتر از تلاش برای برطرف کردن آثار آن است.

فیلتمن نیز اظهار داشت که هدف قرار دادن تاسیسات عمومی و زیر ساخت ها از سوی گروه های مسلح خدمات رسانی دولت به شهروندان سوری را با تاخیر مواجه می کند.