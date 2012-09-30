به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از هفته نیروی انتظامی و با حضور پیریایی استاندار قم، معاونین، فرماندهی و مسئولان انتظامی استان، چندین پروژه عمرانی مربوط به این نیرو به بهره برداری رسید.



راه اندازی سایت مانیتورینگ فرماندهی انتظامی استان با هدف پایش تصویری سطح شهر، اولین پروژه ای بود که با حضور مسئولان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.



استاندار قم در این مراسم ضمن تشکر از این اقدام ضروری، از شناسایی 240 نقطه مهم قابل پایش در سطح شهر خبر داد و بر لزوم توسعه کمی و کیفی این گونه تجهیزات در جهت کمک به کنترل موثر مجموعه تخلفات و مدیریت ترافیکی شهر تاکید کرد.



بر اساس این گزارش، برای تجهیز و آماده سازی این مرکز، 250 میلیون تومان هزینه شده است.



ساختمان معاونت های مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات فرماندهی انتظامی، پروژه دیگری بود که توسط استاندار قم افتتاح گردید.



برای ساخت این ساختمان به ظرفیت سه طبقه و 950 متر مربع زیربنا ، 500 میلیون تومان اعتبار صرف گردیده است.



پروژه مجتمع پردیس رفاهی و تفریحی نیروی انتظامی استان آخرین پروژه ای بود که عملیات اجرایی آن با حضور پیریایی استاندار قم و دیگر مسولان آغاز گردید.



این مجموعه بزرگ در زمینی به مساحت 35 هزار متر مربع و با اعتبار 10 میلیارد تومان احداث خواهد شد.



کار نیروی انتظامی یک امر جامع و در برگیرنده جمیع مباحث اجتماعی است



کرم رضا پیریایی همزمان با هفته نیروی انتظامی به همراه معاونان خود با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان، در جمع پرسنل نیروی انتظامی قم حضور یافت و در سخنانی با تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: کار نیروی انتظامی یک امر جامع و در برگیرنده جمیع مباحث اجتماعی است.



وی امنیت را از مهم ترین نیازهای بشری و تامین امنیت و رفاه و آسودگی خاطر جامعه را ماموریت اساسی نیروی انتظامی برشمرد و گفت: حضور مقتدرانه نیروی انتظامی، آرامش و اقتدار را برای مردم به ارمغان می‌آورد.



استاندار قم با اشاره به تلاش نیروی انتظامی برای پاکسازی اجتماع از وجود عناصر بزهکار و آلوده، اقتدار و صلابت این نیرو را در گرو رافت و مهربانی با مردم و سختگیری بر مجرمان دانست و افزود: مجموعه پلیس در نظام مقدس جمهوری اسلامی با اتخاذ چنین رویکردی، عرصه را بر اخلالگران نظم و امنیت جامعه تنگ کرده است.



پیریایی با تاکید بر لزوم تلاش در جهت تقویت جایگاه نیروی انتظامی، افزود: هرگونه تلاش و حرکت در راستای تقویت و حمایت از نیروی انتظامی و سایر قوای مسلح، افزایش امنیت و اقتدار اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.



رئیس شورای تامین استان با بیان این که همه دستگاه ها و نهادها از آثار و برکات خدمات ارزشمند نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت پایدار بهره مند می شوند افزود: تعامل و ارتباط تناتنگ مجموعه های اداری با نیروی انتظامی استان می تواند این نیرو را در پیشبرد ماموریت های آن یاری نماید.



وی با اشاره به این که نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت و آسایش مردم عملکرد مثبت و قابل تقدیری را داشته است، از تلاش ها و زحمات فرماندهان، مسولان و پرسنل غیور و جان برکف نیروی انتظامی استان قدردانی کرد.



توجه به شرایط و ویژگی های خاص قم در بحث تامین نظم و امنیت پایدار



استاندار قم همچنین در شورای فرماندهی انتظامی استان حضور یافت و با اشاره به اجرای موفق طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی در استان، لزوم توجه به شرایط و ویژگی های خاص قم در بحث تامین نظم و امنیت پایدار را یادآور شد و گفت: اجرای چنین طرح هایی موجب رعب و وحشت در بین مجرمین و ارتقاء سطح آرامش روحی و روانی شهروندان خواهد شد.



پیریایی با اشاره به ضرورت شناسایی و بکارگیری ظرفیت های موجود در بحث تقویت نیروی انتظامی استان، گفت: ساختارهای اداری، قانونی از جمله معاونین استاندار، ظرفیت های مهمی هستند که باید زمینه استفاده از آن ها فراهم شود.



در این دیدار سردار مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم نیز در گزارشی از عملکرد نیروی انتظامی استان، کاهش 3 تا 86 درصدی جرائم عمده را از مهم ترین توفیقات این نیرو دریک سال گذشته عنوان کرد و گفت: در راستای بهره مندی از ظرفیت های اجتماعی، ویکرد ارزش محوری و مردم محوری را بر اساس مدیریت تحول و تعامل گرایی دنبال می کنیم.

