ورزشکاران مدال آور پارالمپیکی گیلان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گیلان در این مراسم که ظهر امروز در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، با بیان اینکه معلولان در مسابقات پارالمپیک 2012 لندن کاری بسیار فراتر از ورزشکاران در المپیک انجام دادند، اظهار داشت: ورزشکاران معلول با توجه به محدودیت ها و مشکلات جسمانی علاوه بر ارتقای روحیه و اعتماد به نفس، بر مشکلات جسمانی خود نیز فائق آمدند و این خیلی مهمتر از قهرمانی بود.

کیهان هاشم نیا با اشاره به اینکه در حال حاضر در دنیا به ورزشکاران پارالمپیکی نسبت به ورزشکاران المپیک توجه بیشتری می شود، یادآورشد: این توجه نشان از برابری فرصت ها و رشد اجتماعی است که البته از این منظر در کشور اتفاقات خوشایندی افتاده است.

وی همچنین وجود ورزشکاران در جامعه را آرامش‌ بخش، عزت‌ ساز و غرورآفرین دانست و اظهارامیدواری کرد: قهرمانی ورزشکاران معلول در مسابقات بعدی نیز ادامه داشته باشد و برای خوشحالی مردم در سالهای آینده در رتبه ‌های بالاتر مقام کسب کنند.

استاندار گیلان با بیان اینکه ورزش دارای آثار فرهنگی است، افزود: پیروزی گروهی گرایش به ورزش را افزایش می ‌دهد و ابزار جنبه فرهنگی ورزش در اختیار فرد مدال‌ آور است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ورزش عمومی محصور در سلامت جسمی و روحی است، ادامه داد: ورزشکاران الگوی جوانان در جامعه هستند که پیام و نگاه جهانی را به دنبال دارد.

هاشم نیا از تهیه طرح ایجاد یک‌ هزار فضای ورزشی شهری و یک‌ هزار فضای ورزشی روستایی کوچک در این استان خبر داد و بیان داشت: سرانه فضای ورزشی گیلان تا پایان برنامه پنجم باید از 63 سانتیمتر به 1.2 متر افزایش یابد که با اجرای این طرح به 1.4 متر ارتقا می یابد.

همچنین در پایان این مراسم از علی حسینی، مسلم اکبری، جاسم بخشی، رسول آتش ‌افروز، صادق حسنی، مهران نکویی مجد و امین قاسمی ‌پور با اهدای لوح و جوائز تجلیل شد.

ورزشکاران معلول و جانباز ایران در مسابقات پارالمپیک لندن با کسب 24 مدال شامل 10 طلا،7 نقره و 7 برنز جایگاه یازدهم را در بین کشورهای شرکت کننده کسب کردند و این درحالیست که در پارالمپیک پکن رتبه بیست و دوم را کسب کرده بودند.