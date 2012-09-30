تشکیل کمیته ویژه شناسایی نقاط حادثه خیز روستایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ذات الله زارعی پیش از ظهر یکشنبه در سومین همایش پلیس راهوران محله با اشاره به اینکه امنیت جاده ای تنها متوجه یک ارگان خاص نیست افزود: این فعالیت یک کار تیمی بوده و باید همه افراد جامعه و دولتمردان برای ایجاد امنیت تلاش کنند.



وی افزود: دو سال گذشته پلیس راهور کار خود را در راههای روستایی آغاز کرده که شاهد کاهش 14 درصدی تلفات جاده ای در این حوزه بودیم.



مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران افزود: هزار پلیس راهور در استان آمادگی همکاری با نیروی انتظامی استان برای ایجاد امنیت در راه روستایی و کاهش تلفات جاده ای را دارند.



وی ادامه داد: این اشتیاق و علاقمندی در بین دهیاران ما وجود دارد تا حرکت و فعالیت جدی خود را در جلوگیری از حوادث جاده ای انجام دهند.



زارعی با اشاره به اینکه 259 نقطه حادثه خیز در راه روستایی شناسایی شد افزود: دهیاران با استفاده از منابع اعتباری خود می توانند نقاط حادثه خیز را برطرف کنند و این اقدام هیچ اشکال قانونی ندارد.



وی افزود: حدود 30 درصد از جرائم راهنمایی و رانندگی در جهت رفع گره های کور ترافیکی در راههای روستایی استان هزینه می شود.



در پایان این مراسم، پنج نفر از پلیس راهوران محله و هشت راننده نمونه استان تجلیل شدند.