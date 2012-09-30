وعده های دولت به زلزله زدگان محقق نشد/ ورزقانی ها در انتظار اسکان موقت

الله وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از دستگاههای مسئول به خصوص بنیاد مسکن درباره اسکان موقت زلزله زدگان گفت : در روستاها اوضاع اسکان موقت روند نسبتا خوبی دارد ولی در ورزقان هنوز اسکان موقتی انجام نشده است و باید با توجه به هوای سرد منطقه تدبیری اندیشیده شود .

وی با اشاره به اینکه آواربرداری 11 هزار خانه به اتمام رسیده و ما بقی غالبا توسط مردم و به کمک شهرداری ها در حال انجام است افزود: در شهر ورزقان بیش از 60 درصد خانه ها به طور کامل تخریب شده اند و بقیه باید تعمیرات اساسی شوند و متاسفانه وعدهای داده شده دولت مبنی بر پرداخت مبالغ بلاعوض و وام ساخت و تعمیرات هنوز محقق نشده است .

دهقانی با تاکید براینکه دولت برای زلزله زدگان باید حدود 30 هزار واحد مسکونی بسازد ادامه داد: بنیاد مسکن در فاز اول براساس اولویتها و با توجه به فصل سرما 11 هزار خانوار را انتخاب کرده است که احتمال دارد با روند کنونی تا پایان آبان ماه حدود 50 درصد آن آماده تحویل شود .

وی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی مردم در مناطق زلزله زده اظهارکرد: با توجه به تخریب مغازه ها و از بین رفتن اجناس و محصولات کشاورزی ، دولت باید توجه جدی هم به اصناف و کشاورزان داشته باشد .

نماینده مردم ورزقان در رابطه با وعده وزیر راه و مسکن و شهرسازی مبنی بر تحویل 45 روزه واحد های مسکونی گفت : البته نمی شود توقع داشت با توجه به حجم بالای خرابی ، ساخت وسازها به سرعت پایان یابد ولی تعداد واحد مسکونی که خود آقای نیکزاد کلنگ زده است ، آماده تحویل است و حتما می آیند و افتتاح می کنند .