به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در نشست خبری پیش از بازی با استقلال که بعدازظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، تصریح کرد: بازی سختی مقابل استقلال داریم. استقلال تیم خوب و پرمهره ای است که همه بازیکنان آن را به عنوان ستاره می شناسند.

وی افزود: با وجود این ما هم تیمی جوان و باانگیزه هستیم که بازیکنانمان دوست دارند فوتبال را خوب بازی کنند. انشاءالله که فردا بازی خوبی انجام دهیم و نتیجه دلخواه را بدست آوریم.

وی درباره جدایی یحیی گل‌محمدی از صبای قم که یک کار غیرحرفه ای است، خاطر نشان کرد: به هر حال هر مربی تفکرات خاص خودش را دارد ممکن است شرایطی پیش بیاید که یک مربی حاضر به ادامه همکاری نباشد. فوتبال ما فقط اسمش حرفه ای است و کارهای حرفه ای در آن به صورت کامل انجام نمی شود.

مرفاوی ادامه داد: قصد من توهین به مسئولان سازمان لیگ نیست، اما فوتبال ما حرفه ای نشده است، به عنوان مثال ما باید در 9 روز سه بازی انجام دهیم که من نگران این مسئله هستم چرا که زمانی برای ریکاوری و کارهای تاکتیکی نداریم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم یادآور شد: در هر صورت مسئولان سازمان لیگ را نمی توان مقصر دانست. شرایط فوتبال ما این چنین ایجاب می کند که کار را برای برنامه‌ریزان سخت کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رویارویی اش با امیر قلعه‌نویی و حساسیت این مسئله گفت: این مسابقه هیچ فرقی با سایر بازی ها ندارد. قلعه‌نویی دوست و برادر بزرگتر من است و خاطرات خوبی با او دارم. من برای قلعه‌نویی و هواداران این تیم احترام خاصی قائلم.

مرفاوی گفت: با وجود این من به تیم صبای قم تعهد دارم و فوتبال حرفه ای می گوید که باید به فکر این تیم باشم و با تمام وجودم برای آن کار کنم. رقابت سالم و جوانمردانه باید در مسابقه حاکم باشد و هر دو تیم به هم احترام بگذارند.

سرمربی صبای قم درباره وضعیت دستیارانش گفت: من مشکلی با مربیان پیشین صبا ندارم. فعلا تغییری در کادر فنی ایجاد نکرده ام و با همین کادر به کارمان ادامه خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به خواسته هایش در تیم صبا چقدر زمان نیاز دارد، تصریح کرد: شاید اگر کسی غیر از من بود در بازی با داماش روی نیمکت نمی نشست چون شناخت کاملی از تیم نداشتم و اطلاعاتم را از همکارانم گرفتم.

مرفاوی ادامه داد: برای بازی با داماش نمی خواستم چیزی تغییر کند و حتی روزهای آینده و برای بازی با استقلال هم نمی شود چیزی را تغییر داد. انشاءالله پس از بازی با استقلال و تعطیلی لیگ به تدریج تفکراتمان را در تیم پیاده می کنیم.

سرمربی صبا در خصوص اینکه آیا این تیم توانایی شکست استقلال همانند پرسپولیس را دارد یا خیر؟، گفت: باید قبول کنیم پرسپولیس در آن زمان شرایط خوبی نداشت در حالیکه استقلال یکی از کاملترین تیم های لیگ است و هفته به هفته بهتر می شود. استقلال هر موقع در یک مسابقه تعویضی انجام داده به گل رسیده است. این نشان می دهد که بین بازیکنان اصلی و نیمکت‌نشین آنها تفاوتی وجود ندارد.

وی درباره خداحافظی فرهاد مجیدی هم افزود: این تشخیص مجیدی بوده است که از فوتبال خداحافظی کند. او می توانست در این سن و سال بازی کند، ولی شرایط برایش فراهم نبود.

مرفاوی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه عبدالله ویسی سرمربی سابق صبا او را به مدیران این باشگاه پیشنهاد داده است، خاطر نشان کرد: من با ویسی در این خصوص مشورت کردم، چه گزینه ای بهتر از ویسی برای مشورت. ایشان هم لطف داشت و گفت که زمینه کار در صبا مساعد است، حالا اینکه او مرا به باشگاه پیشنهاد داده یا خیر را باید از خودشان بپرسید.