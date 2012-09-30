گلایه روستاییان گنبدی از افزایش سود تسهیلات مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد جعفری ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن گنبدکاووس افزود: همچنین بانکها عنوان می کنند که باید یک ضامن کارمند در کنار ضامن زنجیره ای معرفی شود و سفته نیز به سه برابر مبلغ وام افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در این جلسه مصوبات شد که بانکها نرخ سود تسهیلات را بالاتر از پنج درصد محاسبه نکنند و به دلیل اینکه روستاییان نمی توانند، ضامن کارمند معرفی کنند، ضمانت های زنجیره ای مورد قبول بانک قرار گیرد.

وی عنوان کرد: اگر در روستایی به منازل سند داده شده، آن سند تا پایان اقساط وام در رهن بانک قرار گیرد.

معاون فرماندار گنبدکاووس گفت: با توجه به اینکه 70 درصد تعهد اشتغال در بحث مسکن است باید با توافق و تفاهم بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.

وی افزود: در بحث مقاوم سازی قرار شد که 12.5 میلیون تومان تسهیلات با نرخ پنج درصد به متقاضیان ارائه شود.