27 صنف خانه سینما بیانیه صادر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه 27 صنف خانه سینما آمده است: خانه سینمای ایران به عنوان تجلی صنف گرایی و همدلی اهالی سینما، دوران دشواری را از سرگذراند و خوشبختانه با پایمردی تک تک اعضا واصناف و با تفاهمات انجام شده میان خانه سینما و ریاست محترم جمهوری در آستانه بازگشایی است.

نمایندگان ما در شورای بازنگری اساسنامه در انتظار معرفی هر چه سریعتر نماینده وزارت ارشاد هستند تا در اسرع وقت اساسنامه را برای تصویب به مجمع عمومی خانه سینما ارائه دهند.

جامعه اصناف سینمای ایران ضمن تشکر از کلیه کسانی که در این مهم نقش مثبت ایفا کرده اند و با سپاس بسیار از پیگیری های هیات مدیره و مدیر عامل خانه سینما، از عملیاتی شدن تدابیر اعلام شده برای برون رفت از حصار مشکلات موجود استقبال می کند و امیدوار است بازگشایی قریب الوقوع خانه سینمای ایران که تبلور حضور موثر صنفی آحاد هنرمندان سینماست،‌ قوام و دوام وجهه فرهنگی سرزمین مان را تداوم بخشد.

اسامی انجمن ها یا کانونهای بازیگران، تدوین‌گران، بدلکاران، دستیاران کارگردان، صدای سینمای ایران ،جلوه‌های ویژه، برنامه ریزان، انیمیشن، فیلمبرداران، فیلمنامه نویسان، کارگردانان، طراحان فنی و مجریان ، مدرسان ایرانی سینما، عکاسان، آهنگسازان، تهیه کنندگان، کارکنان لابراتوار، فیلم کوتاه، گویندگان، منشیان صحنه، مدیران تولید، منتقدان و نویسندگان سینمایی، مدیران سالن ها، شورای عالی تهیه کنندگان، مستندسازان ، طراحان فیلم و چهره پردازان پای این بیانیه دیده می‌شود.