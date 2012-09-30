به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی با اشاره به اینکه پروژه های مهر ماندگار متعددی در استان در دست اجرا است، گفت: خدمات دولت مهر در استان کرمانشاه تحولات چشمگیری در حوزه های مختلف ایجاد نموده است که انشاءالله بهره برداری بموقع از این پروژه ها رشد و توسعه زیر ساخت های اقتصادی استان را بدنبال خواهد داشت.

هاشمی با اشاره به اینکه تسریع خوبی بر روند اجرایی پروژه های مهر ماندگار استان حاکم است، افزود: با روی کار آمدن دولت های نهم و دهم رفع محرومیت از نقاط محروم کشور جز اولویت های اساسی مسؤلین وقت قرار گرفت و به فضل خدای متعال فرصت باقی مانده به دولت دهم تا حدود زیادی محرومیت های سطح تمامی استان ها رامرتفع خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: رشد رو به شتابی در پروژه های مهرماندگار استان مشهود است.

هاشمی یادآور شد: در استان کرمانشاه مسؤلین استانی تمامی سعی و تلاش خود در رفع محرومیت ها بکار برده اند و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد تحقق این امر باشیم.

استاندار کرمانشاه تقویت زیر ساخت های اقتصادی منطقه را مبنا و اساس توسعه بیش از پیش استان کرمانشاه در تمامی زمینه ها عنوان کرد.

وی در پایان ضمن بر شمردن پتانسیل ها و ظرفیت های طبیعی استان، گفت: استان کرمانشاه با دارا بودن موقعیت طبیعی بکر و مستعد آب و هوایی می تواند با استفاده از ظرفیت های آبی فراوان از موقعیت قطب کشاورزی منطقه حداکثر استفاده را در راستای بالفعل درآوردن موقعیت ممتاز خود بعمل آورد.

