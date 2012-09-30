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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

استاندار کرمانشاه:

بهر‌ه برداری از پروژه های مهر ماندگار رشد و توسعه استان را به دنبال دارد

بهر‌ه برداری از پروژه های مهر ماندگار رشد و توسعه استان را به دنبال دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: بهره برداری به موقع از پروژه های مهر ماندگار ، رشد و توسعه زیرساخت های اقتصادی استان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی با اشاره به اینکه پروژه های مهر ماندگار متعددی در استان در دست اجرا است، گفت: خدمات دولت مهر در استان کرمانشاه تحولات چشمگیری در حوزه های مختلف ایجاد نموده است که انشاءالله بهره برداری بموقع از این پروژه ها رشد و توسعه زیر ساخت های اقتصادی استان را بدنبال خواهد داشت.

هاشمی با اشاره به اینکه تسریع خوبی بر روند اجرایی پروژه های مهر ماندگار استان حاکم است، افزود: با روی کار آمدن دولت های نهم و دهم رفع محرومیت از نقاط محروم کشور جز اولویت های اساسی مسؤلین وقت قرار گرفت و به فضل خدای متعال فرصت باقی مانده به دولت دهم تا حدود زیادی محرومیت های سطح تمامی استان ها رامرتفع خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: رشد رو به شتابی در پروژه های مهرماندگار استان مشهود است.

هاشمی یادآور شد: در استان کرمانشاه مسؤلین استانی تمامی سعی و تلاش خود در رفع محرومیت ها بکار برده اند و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد تحقق این امر باشیم.

استاندار کرمانشاه تقویت زیر ساخت های اقتصادی منطقه را مبنا و اساس توسعه بیش از پیش استان کرمانشاه در تمامی زمینه ها عنوان کرد.

وی در پایان ضمن بر شمردن پتانسیل ها و ظرفیت های طبیعی استان، گفت: استان کرمانشاه با دارا بودن موقعیت طبیعی بکر و مستعد آب و هوایی می تواند با استفاده از ظرفیت های آبی فراوان از موقعیت قطب کشاورزی منطقه حداکثر استفاده را در راستای بالفعل درآوردن موقعیت ممتاز خود بعمل آورد.
 

کد مطلب 1708756

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