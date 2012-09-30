اولین دفتر آسیایی صندوق جهانی توسعه شهرها در مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی برادران اظهارداشت: این صندوق برای اولین بار شاخه آسیایی خود را در مشهد دایر خواهد کرد، آیین افتتاح با حضور النسو رئیس هئیت مدیره کلانشهرهای جهان و تنی چند از اعضای هئیت مدیره صندوق جهانی توسعه شهرها برگزار خواهد شد.

وی افزود: این صندوق با به اشتراک گذاشتن منابع مالی، دانش فنی و توانمندی اجرایی اعضا، زمینه ساز توسعه شهر هاست.

برادران با اشاره به دست آوردهای این صندوق در مشهد گفت: این صندوق زمینه ساز ارتباط سازنده بین کلانشهرهای آسیایی به منظور ارتقا دانش فنی و اجرایی و همچنین تخصیص منابع به پروژه های شهری است.

وی در پاسخ این سوال که روند کار این صندوق به چه شکلی است پاسخ داد: روند کار به این تربیت است که کلاشهرهای آسیایی پروژهای خود را به صندوق معرفی می کنند، در مشهد این پروژه ها آماده سازی می شود و بعد آن به دفتر صندوق در پاریس ارسال می شود.

وی افزود: مشهد به عنوان یکی از اعضا انجمن کلانشهرهای جهان در ابتدا در پاریس پیشنهاد تاسیس این صندوق را ارائه کرد، پس از دو سال بررسی و مطالعه اساسنامه این صندوق به تصویب رسید و در اجلاس جهانی بارسلون شهرداری مشهد به عنوان یکی از اعضای هئیت مدیره انتخاب شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد تصریح کرد: پروژه نیروگاه بیوگاز مشهد به عنوان اولین پروژه به این صندوق ارائه شده است، تا بتوان از تجربه های سایر کلانشهرهای جهان در این زمینه بهره جست.

مهدی برادران همچنین از برگزاری "همایش بین المللی شهر ثروتمند" همزمان با افتتاحیه صندوق جهانی در مشهد در روز سیزدهم مهرماه خبر داد و گفت: در نظر داریم با محوریت گروه تحقیقات اقتصادشهری معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد، همزمان با آیین این افتتاحیه همایش بین المللی "شهرثروتمند" را برگزار کنیم.

وی با اشاره به اهداف این همایش اظهار داشت: تبیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های شهرهای موفق در زمینه خلق ثروت برای شهر و شهروندان و در نهایت افزایش رفاه عمومی شهر از جمله اهداف این همایش است.

برادران تصریح کرد: از دیگر اهداف این همایش می توان به بررسی استعدادها و موقعیت های منطقه ای، منابع طبیعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، آداب و رسوم شهروندان،منابع مالی و ارتباطات شهرها، نظام های مدیریتی خلاق و موفق اشاره کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد، گفت: در این همایش از مدیران شهری ارشد در سطح ملی وبین المللی دعوت به عمل آمده است که می توان به آقای سونیل دوبی استاد دانشگاه سیدنی استرالیا اشاره کرد که در حوزه های ثروت افزایی در شهر صاحب نظر است.