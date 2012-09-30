هفته هنر مازندران پنج روز در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری هفته های هنر استانها از اواخر سال 89 با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران آغاز که با استقبال قابل توجه علاقمندان مواجه شد.

معرفی جلوه های فرهنگی و هنری استان به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی و افزایش تعلق خاطر مردم استان به ویژگی های هنری، ارائه بسته های توسعه فرهنگی و هنری استان، توجه ویژه به خرده فرهنگ ها و اقوام مختلف، برنامه ریزی استرتژیک برای مدیریت و انسجام ملی، حفظ، احیاء آداب و رسوم محلی، ایجاد مصونیت فرهنگی جوانان به عنوان قشر آسیب پذیر از طریق توسعه فرهنگ و هنر استانها از اهداف برگزاری هفته های هنر است.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درباره این هفته گفت: صیانت از میراث هنری و آشنایی مردم باپیشینه فرهنگی، تاریخی و مفاخر استان های اجرا کننده، از مهم ترین دلایل برگزاری این هفته است. مازندران پایتخت زیبایی های ایران است و هنرمندان در ارائه داشته های این استان ، رسالت بزرگی برعهده دارند.

ارشاد مازندران تندیس جشنواره ملی پیامک رضوی گرفت

برگزیدگان سومین جشنواره پیامک ادبی رضوی، با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند. در این جشنواره روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تندیس استان برتر در برگزاری این رویداد ملی را کسب کرد.

جمیله توکلی از مازندران در بخش ملی این جشنواره مورد تجلیل قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم سیستم پیامک را رسانه ای تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: اندیشه و معارف اسلامی با استفاده از جملات کوتاه از طریق پیامک به دیگران منتقل وهمه گیر خواهد شد.

غبارروبی از مزار شهدا در قاب دوربین عکاسان مازندرانی



گروه کانون عکاسان حوزه هنری مازندران، غبار روبی از مزار شهدا را به تصویر کشیدند. مهدی معصومی گرجی مسئول واحد هنر های تصویری حوزه هنری مازندران گفت: در آخرین روز از هفته دفاع هنرمندان عکاس لحظات زیبای تجدید میثاق خانواده شهدا و مسئولان استان با شهدا و غبارروبی و گل افشانی مزار شهدا را با نگاه خلاق و هنرمندانه خود به تصویر کشیدند.



وی افزود: حوزه هنری مازندران در نظر دارد در راستای تولید آثار فاخر در بخش دفاع مقدس قدم برداشته و از آثار تولید شده در این ویژه برنامه نمایشگاهی را در این مرکز برگزار کند.

نخستین جلسه کمیته هنر ستاد بزرگداشت هفته مازندران



نخستین جلسه کمیته هنر ستاد بزرگداشت هفته مازندران، هشتم مهرماه در محل حوزه هنری مازندران برگزار شد.



سید رحیم موسوی، نخستین جلسه کمیته هنر ستاد بزرگداشت هفته مازندران با حضور کارشناسان و اعضای کمیته آغاز شد.

در این جلسه اعضای کمیته به بحث و بررسی درباره کمیت و کیفیت برنامه های هنری در هفته مازندران پرداختند.

دهها برنامه فرهنگی هفته دفاع مقدس در صدا و سیمای مازندران



به مناسبت هفته دفاع مقدس از سوی پایگاه بسیج حضرت رسول اکرم(ص) صدا و سیمای مازندران، بیش از ده عنوان برنامه فرهنگی برای بسیجیان و کارکنان این شبکه برگزار شد.

بهرام دارابی، معاون صدا و رئیس پایگاه بسیج حضرت رسول اکرم(ص) شبکه تبرستان، از جمله این برنامه ها را نمایشگاه عکس، مراسم زیارت عاشورا، بیان خاطره رزمندگان، دیدار با خانواده های شهدای شبکه تبرستان، عطر افشانی گلزار شهدا، برگزاری مسابقه فرهنگی نام برد.

با هماهنگی بعمل آمده با سازمان انتقال خون، کارکنان بسیجی شبکه تبرستان 31 واحد خون به نیازمندان اهدا کردند.