اعلام شعار روز ملی ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر پیشنمازی معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه همایش سراسری مراکز مشاوره که صبح یکشنبه در هتل المپیک برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: وزارت جوانان برای روز ملی ازدواج که 26 مهر ماه است جلسات مختلفی را تشکیل داده و قرار است همایش ملی هفته ازدواج در مصلی تهران برگزار شود.

وی افزود:‌در این همایش از خادمان و خیرین ازدواج تجلیل می شود. همچنین اقدامات تحقیقاتی و تالیفاتی شیوه های تسهیل و حمایت از ازدواج در این هفته در قالب نمایشگاهی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

به گفته پیشنمازی فیلم ها، نماهنگ ها، مجموعه خدمات خیرین و اقدامات پژوهشی مراکز مشاوره نیز در این نمایشگاه عرضه می شود.

وی از برپایی کارگاههای تخصصی همزمان با هفته ازدواج خبر داد و گفت: از اقدامات پژوهشی مراکز مشاوره در برپایی هر چه بهتر این کارگاهها استفاده خواهد شد.