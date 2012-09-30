کسب افتخار رادیو معارف در جشنواره اتحاد

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه بهترین آرم و آنونس رادیویی در موضوع بیداری اسلامی به آنونس برنامه خاورمیانه اسلامی از رادیو معارف تعلق گرفت.



اختتامیه ششمین نشست اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و چهارمین جشنواره اتحاد، با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای بیش از 200 رادیو و تلویزیون اسلامی در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد و برندگان چهارمین جشنواره اتحاد که همزمان با آخرین روز از ششمین نشست اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی برگزار می‌شد، معرفی شدند.



در بخش رادیویی چهارمین جشنواره اتحاد، جایزه بهترین آرم و آنونس رادیویی در موضوع بیداری اسلامی به آنونس برنامه خاورمیانه اسلامی از رادیو معارف به تهیه کنندگی مهدی کاظمی تعلق گرفت.



در این دوره از جشنواره برنامه مقابله با تفاوت‌ها به تهیه کنندگی لیلی حبیبی راد از کانال ندای اسلام رادیو معارف نیز در بخش ترکیبی - آزاد نامزد دریافت جایزه شده بود.



دریافت درسنامه کامل میزان و اعلام زمان آزمون



علاقمندان به شرکت در آزمون دوره ضمن خدمت کارکنان دولت می توانند درسنامه کامل میزان را از سایت رادیو معارف دریافت کنند.



مدیر اجرایی رادیو معارف اعلام کرد: علاقمندان به شرکت در آزمون دوره ضمن خدمت کارکنان و کارمندان ارگان‌ها، نهادها و موسسات دولتی می‌توانند با مراجعه به سایت رادیو این رادیو، درسنامه کامل دوره میزان را دریافت نمایند.



محمد حسین مبینی افزود: کارکنان محترم دولت پس از دریافت این درسنامه و مطالعه دقیق آن می‌توانند از تاریخ 11 تا 25 مهر 91 با مراجعه به سایت رادیو معارف و از طریق لینک شرکت در آزمون، درآزمون اینترنتی این دوره شرکت نمایند.



وی مبلغ شرکت در این دوره را 30 هزار ریال اعلام کرد و گفت: این مبلغ فقط جهت صدور گواهینامه‌ و ارسال آن برای شرکت‌کنندگان اخذ می‌شود.