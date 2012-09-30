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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

کازرونی:

فعالیت دستگاه های اجرایی البرز تحت تاثیر جابجایی های مدیریتی نباشد

فعالیت دستگاه های اجرایی البرز تحت تاثیر جابجایی های مدیریتی نباشد

کرج – خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج گفت: فعالیت و خدمتگزاری دستگاه های مختلف اجرایی استان هرگز نباید تحت تاثیر تغییرات مدیریتی در استان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان البرز که ظهر یکشنبه برگزار شد، گفت: مسیر خدمتگزاری و فعالیت در جهت رشد و توسعه کشور هرگز نباید تحت تاثیر تغییرات مدیریتی باشد.

وی تاکید کرد: تغییرات مدیریتی در البرز نیز نباید کوچکترین خللی به فعالیت و ارائه خدمت دستگاه های مختلف اجرایی استان وارد کند، بلکه آهنگ خدمتگزاری در استان باید افزایش یابد.

وی اظهار داشت: در موقعیت حساس کنونی کشور و بویژه استان البرز، باید تمام کارها و خدمت رسانی به مردم با قوت هرچه بیشتر ادامه یابد.

حجت الاسلام کازرونی گفت: استان تازه تاسیس البرز نیازمند خدمات مضاعف است که سستی در این امر برای همه خسارت بار خواهد بود.
 
وی خدمت به مردم را انجام وظیفه و تکلیفی دانست که با هیچ حرکتی نباید متوقف شود.
 
امام جمعه کرج تصریح کرد: محور اصلی مقام عظمای ولایت هستند و مدیران و بقیه در رده های بعدی جز خدمت و ادامه آن با هر مسئولی که مشخص می شود، تکلیفی ندارند.
 
وی همچنین بر جدی گرفتن مصوبات این شورا برای همه دستگاه ها تاکید کرد.
 
پیگیری مصوبات جلسه های قبلی ، بررسی طرح پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی استان درمورد تعیین شعار و هفته فرهنگی، برنامه ریزی راهکارهای فرهنگی تحقق شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، طرح و بررسی برگزاری جشنواره معرفی توانمندی های فرهنگی و هنری و اجتماعی استان البرز و بررسی طرح هیات مهدویون برای احداث نمایشگاه از غدیر تا ظهور از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود. 
کد مطلب 1708763

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