طرح پاکسازی بندرکلاهی اجرا شد/توقیف 40 شناور فعال قاچاق سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دادستانی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با این خبر اظهارداشت: در پی مطالبات مردم شهر ستان میناب مبنی بر مبارزه جدی با قاچاق سوخت، فرماندهی انتظامی استان هرمزگان روز گذشته با همکاری فرماندهی دریابانی استان طرح مبارزه با قاچاق سوخت را در بندر کلاهی شهرستان اجرا کرد.

وی افزود: ماموران با انجام کار اطلاعاتی و در یک اقدام منسجم، افرادی را که با خودرو و شناورهای خود اقدام به قاچاق سوخت می کردندرا شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی نسبت به توقیف خودرو و شناور آنها اقدام کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: مأموران در اجرای این طرح 40 فروند شناور، 9 دستگاه خودرو و 16 دستگاه موتورسیکلت که در امر جابجایی و قاچاق سوخت فعالیت داشتندتوقیف و بیش از 35 هزار لیتر سوخت کشف کردند.

دادستانی دیگر کشفیات و دستاوردهای این طرح را کشف 9 دستگاه موتور پمپ ویژه تخلیه سوخت، 18عدد انواع مخازن در ابعاد مختلف، مقادیری شیلنگ مخصوص تخلیه و بارگیری سوخت و مقداری موادمخدر از نوع حشیش به همراه آلات و ادوات استعمال عنوان کرد.

وی ضمن قدردانی از مردم فهیم استان با پلیس در اجرای طرح تصریح کرد: اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و پاکسازی نقاط آلوده استان بویژه شهرستان میناب همچنان تا رضایت کامل مردمی ادامه دارد و پلیس با قاطعیت با افراد فرصت طلب و سودجو برابر قانون برخورد می کند.