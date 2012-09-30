به گزارش خبرنگار مهر، از سلسله نشستهای علمی حوزه صنعت چاپ که به ابتکار دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت اتحادیهها و مراکز علمی کاربردی حوزه چاپ برنامه ریزی شده است، نشستی با عنوان «بررسی حقوق در صنعت چاپ ایران» برگزار میشود.
این نشست با حضور جمعی از صاحبنظران و دستاندرکاران صنعت چاپ به اجرا در میآید و سخنرانان در باره مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با صنعت چاپ کشور سخن خواهند گفت.
قاضی محبوب افراسیاب، ایرج استاد علینقی، محمدعلی اقبال، مهدی گلستانیان و مهدی رحیمییگانه در این نشست علمی از زوایای مختلف به بررسی وضعیت حقوق در صنعت چاپ میپردازند.
نشست علمی «بررسی حقوق در صنعت چاپ» روز سه شنبه 11مهر ماه در سرای اهل قلم برگزار می شود و شرکت در آن برای علاقهمندان آزاد است.
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