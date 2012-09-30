مدارس شیراز با کمبود سرویس مواجه شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر مختاری ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر شیراز افزود: بحث سرویس مدارس از جمله مواردی است که هر ساله با شروع فصل مدرسه ها مورد توجه قرار می گیرد و در سال جاری نیز با توجه به اینکه هر خودرو می تواند تنها چهار دانش آموز را سوارکند برای رانندگان به صرفه نیست.

وی تصریح کرد: سوار کردن چهار دانش آموز هزینه های خودرو را نیز پاسخگویی نمی کند به همین دلیل مشکل بزرگی برای مدارس و والدین ایجاد شده است.

عضو شورای شهر شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حاشیه بلوار های شیراز در تسخیر وانت های فروش بار قراردارد تاکید کرد: این موضوع باعث بروز مشکلات و خطرات فراوانی برای رانندگان و شهروندان شده و با توجه به قول های مختلف مبنی بر جمع آوری این وانت ها تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به جمع آوری افرادی که که در کنار پارک ها اسکان دارند، یادآور شد: برخی از این افراد بعضا از لاعلاجی در اطراف پارکها جا گرفته اند و بهتر است ارگانهای مربوطه به فکر راه چاره ای برای رفع مشکلات آنها باشند.

رودخانه خشک شیراز پاکسازی شود

عضو شورای شهر شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه با فرا رسیدن فصل پاییز باید شهرداری فعالیت های پاکسازی خود را افزایش دهد، گفت: همزمان با فصل پاییز باید به گونه ای برنامه ریزی شود که شهرداری شیراز بحث پاکسازی معابر و رودخانه خشک را جدی بگیرد.

وی تصریح کرد: به خصوص باید وضعیت رودخانه خشک شیراز مناسب شود تا در صورت بارندگی شدید مشکلی ایجاد نشود.