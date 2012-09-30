اولین ساختمان پلیس راهور فرون آباد افتتاح شد/ فقدان ایستگاه راهور درون شهری

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ساماندهی ترافیک عبور و مرور در سطح شهر فرون‌آباد و حضور سریع و آسان پلیس در صحنه‌ های تصادف و با توجه به نبود پلیس راهور در شهر، ساختمان پلیس راهور واقع در بلوار شهدا جنب بازار روز شهرداری فرون آباد، پیش از ظهر یکشنبه افتتاح شد.

در آیین افتتاح این ساختمان، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت افتتاح ساختمان پلیس راهور شهر فرون آباد را بسیار قابل تقدیر و مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به ساماندهی ترافیکی و به ‌منظور حضور سریع و آسان پلیس در صحنه‌های تصادف و لزوم وجود ساختمان پلیس راهور که در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار بود، ساختمان پلیس راهور در شهر فرون‌آباد افتتاح شد.

سرهنگ جمال نیکجو افزود: کنترل تخلفات، رسیدگی به تصادفات و اجرای طرح های انتظام بخشی و راهنمایی و رانندگی در شهر فرون آباد را از جمله فعالیت های این ایستگاه نام برد.

امنیت جامعه مرهون تلاش‌های مأموران پلیس و دستگاه‌های امنیتی است

در ادامه این مراسم، نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته نیروی انتظامی، امنیت جامعه را مرهون تلاش‌های مأموران پلیس و دستگاه‌های امنیتی عنوان کرد.

فرهاد بشیری با اشاره به اینکه مأموران انتظامی همواره برای برقراری نظم و امنیت تلاش‌ داشته ‌اند، بر مشارکت آحاد جامعه با پلیس تأکید کرد.

وی همچنین با تبریک راه ‌اندازی ساختمان پلیس راهور شهر فرون آباد اظهار امیدواری کرد:‌ با افتتاح این ساختمان، خدمات رسانی پلیس به شهروندان تسهیل شود.

افتتاح ساختمان پلیس راهور با توجه به درخواست‌های کتبی شهروندان

شهردار فرون ‌آباد نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتتاح ساختمان پلیس راهور در شهر فرون‌آباد به منظور ساماندهی ترافیکی و با توجه به شکوائیه های متعدد شهروندان و درخواست‌های کتبی آنها در شهر لازم و ضروری بود که به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر و مساعدت فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت انجام شد.

علی بندعلیان هزینه اجرای این ساختمان را رقمی بالغ بر 350 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: این ساختمان در دو طبقه و به مساحت 52 متر مربع است.

وی در ادامه، حضور پر رنگ نیروی انتظامی برای ساماندهی و برقراری نظم و امنیت در عبور و مرور شهروندان را خواستار شد و ادامه داد: اقدامات متعددی در سطح شهر به منظور ایمنی تردد عبور و مرور شهروندان صورت گرفته است.

شهردار فرون ‌آباد، اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی را از نشانه‌های توسعه شهری دانست و بر ضرورت همکاری همه جانبه مردم و پلیس تأکید کرد.

فقدان ایستگاه راهنمایی و رانندگی درون شهری

بندعلیان، نبود ایستگاه راهنمایی و رانندگی درون شهری را از مهمترین معضلات این شهر خواند و گفت: شورای شهر و شهرداری نسبت به ایجاد این ایستگاه نهایت همکاری را داشته ‌اند تا نسبت به مدیریت ترافیک، رسیدگی به تصادفات و رسیدگی به سایر امور راهور فرون ‌آباد در کمترین زمان اقدام شود.

گفتنی است در آیین افتتاح این ساختمان، جمعی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، قربانعلی مقبلی فرماندار، محمد پیری بخشدار شریف آباد، سرهنگ جمال نیکجو فرماندهی انتظامی، سرهنگ علی لطفی رئیس پلیس پیشگیری و سرهنگ احمد زمانی مهر رئیس پلیس راهور شهرستان، علی بندعلیان شهردار، تقی سیری رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر فرون آباد، اعضای شورای اسلامی شهر پاکدشت، رئیس کلانتری 12 شهر فرون آباد، فرماندهی حوزه بسیج یک امیرالمومنین(ع) و جمعی از شهروندان فرون آباد حضور داشتند.