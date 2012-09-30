به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز یکشنبه 9 مهر در دفترش در بهارستان با هرانوش هاکوپیان وزیر جوامع ارمنستان دیدار و درباره روابط فرهنگی دو کشور و برخی مسائل فیمابین با او گفتگو کرد.
حسینی در این دیدار گفت: ما احترام خاصی برای ارامنه ساکن ایران قائل هستیم و در قانون اساسی ما هم آمده که اقلیتها از جمله ارامنه میتوانند در مجلس نماینده داشته باشند.
وی تاکید کرد: ارامنه در ایران در انجام آداب مذهبی خودشان آزادی کامل دارند و بر اساس گزارشی که من دارم از 650 کلیسای ایرانی 450 کلیسا متعلق به ارامنه است.
پیشنهاد وزیر ارشاد برای ثبت «مسجد کبود» در فهرست آثار یونسکو
وزیر ارشاد با بیان اینکه «سه کلیسای قدیمیِ متعلق به ارامنه در ایران به عنوان میراث فرهنگی در یونسکو به ثبت رسیدهاند» ابراز امیدواری کرد، مسجد کبود در این کشور هم با همکاری دولت ارمنستان در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت برسد.
حسینی از برگزاری هفته فرهنگی ایران در ارمنستان در ماههای آتی خبر داد و گفت: اگرچه مردم دو کشور شناخت تاریخی از هم دارند، برپایی چنین برنامههایی در شناخت بیشتر کمک میکند.
وی ادامه داد: سال گذشته نمایشگاهی از محصولات هنری دو کشور در نوار مرزی ارمنستان برگزار شد و امسال نیز این نمایشگاه در نوار مرزی ایران برگزار شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر لزوم گفتگوی پیروان ادیان مختلف، اقدام توهین آمیز یک کارگردان در جسارت به ساحت پیامبر اسلام (ص) را یادآور شد و تاکید کرد: مردم ما برای همه ادیان الهی احترام خاصی قائلاند و اجازه نمیدهند به ساحت مقدس انبیاء الهی مانند حضرت ابراهیم (ع)، حضرت موسی (ع)، حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ص) جسارتی صورت گیرد، ولی متاسفانه شاهد هستیم که در غرب به اعتقادات دینی مسلمانان و پیروان ادیان دیگر اهانت میشود و این قداستها رعایت نمیشود.
حسینی خطاب به وزیر جوامع ارمنستان گفت: ما انتظار داریم که پیروان ادیان در همه جای دنیا اینگونه اقدامات را محکوم کنند.
وزیر ارشاد با تجلیل از برخی ایرانشناسان خارجی که برای ارائه تصویری واقعی از ایران تلاش میکنند، تجلیل از پروفسور آساتوریان پژوهشگر ایرانشناس ارمنی در سال 2011 را یادآور شد و همچنین با اشاره به کتابی که نماینده ارامنه در مجلس تحت عنوان «گلهای مریم» و با موضوع شهدای ارمنی در ایران تالیف و چاپ کرده است، این قبیل اقدامات را نشان دهنده همراهی ارامنه با ایرانیها در مشکلات و سختیهای آنها عنوان کرد.
وی با بیان اینکه ارامنه ساکن در ایران فعالیتهای فرهنگی و هنری خوبی دارند، آمادگی هرگونه همکاری را در این زمینهها با دولت ارمنستان اعلام کرد.
سیدمحمد حسینی همچنین مشکلات دانشجویان مقیم ارمنستان را یادآور شد و خطاب به وزیر جوامع ارمنستان گفت: برخی از آنها مشکلاتی در مورد اقامت و حضورشان در این کشور دارند و از اینکه دوره تحصیلیشان به دلیل اینگونه مسائل طولانی میشوند، نگرانی دارند که خوب است به این مسائل توجه بیشتری صورت گیرد.
وزیر ارشاد برگزاری هفته فیلم ایران و ارمنستان را در دو کشور اقدامی مثبت ارزیابی و در عین حال نمایش برخی فیلمها در ارمنستان را که به گفته او «نمایشگر تصویری واقعی از ایران نیستند» اقدامی آسیبرسان به به روابط فرهنگی دو کشور توصیف کرد.
هرانوش هاکوپیان، وزیر جوامع ارمنستان هم در این دیدار در سخنانی ابتدا با یادآوری جشنواره هنری ایرانیان در ارمنستان در تابستان گذشته گفت: این حضور نمایانگر هنر ایرانی بود.
باشگاه فرهنگی - هنری «آرارات» نمونهای موفق از همکاری مشترک ایرانیان و ارامنه است
وی همچنین به قدمت و فعالیتهای باشگاه فرهنگی - ورزشی آرارات پرداخت و افزود: ما در سفرهایی که به کشورهای مختلف داریم، از این مسئله به عنوان یک نمونه موفق و یک الگو برای نشان دادن فرصتی که ایران در اختیار ارامنه ایرانی قرار داده، یاد میکنیم.
وزیر جوامع ارمنستان با اشاره به ساخت بنای یادبود دوستی دو ملت ایران و ارمنستان در یکی از شهرهای ارمنستان، این اقدام را نشان دهنده روابط گرم و صمیمی دو کشور ارزیابی و ابراز امیدواری کرد، در طرف مقابل هم اقدامی مشابه صورت گیرد.
درخواست وزیر جوامع ارمنستان برای انتقال انبوهی از کتابهای ارمنی موجود در ایران به این کشور
هاکوپیان همچنین از برگزاری جشن پانصدمین سال انتشار اولین کتاب به زبان ارمنی طی روزهای آتی در این کشور خبر داد و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست زمینه انتقال حجم انبوهی از کتابهای چاپ شده به زبان ارمنی در ایران را به ارمنستان فراهم کند و گفت: امیدوارم مسائل گمرکی هم در این زمینه حل و فصل شود.
وی تحقیقات ایرانیان در زمینه ارمنی شناسی را هم در جهت نزدیکی دو ملت مهم توصیف کرد و افزود: ما جوانان خودمان را طوری تربیت میکنیم که نسبت به عقاید و فرهنگهای دیگر با احترام برخورد کنند و من هم مثل شما (سیدمحمد حسینی) موافقم که گفتگوی ادیان زمینه بسیار خوبی برای نزدیکی فرهنگی ملتها از جمله ایرانیان و ارامنه است.
وزیر جوامع ارمنستان همچنین به نسلکشی ارمنیان در نیمه اول قرن بیستم اشاره کرد و گفت: حدود 7 میلیون ارمنی در کل جهان وجود دارند که 3 میلیون آنها در کشور ارمنستان ساکن هستند و در واقع یکی از ویژگیهای ارامنه، پراکندگی آنها در نقاط مختلف جهان است که البته ما ما این را نقطه قوتی برای خودمان میدانیم.
هاکوپیان همچنین به وزیر ارشاد پیشنهاد داد، فیلمی مشترک با موضوع روابط تاریخی دو ملت ایران و ارمنستان ساخته شود و آمادگی دولت متبوعش را برای هر گونه همکاری در این خصوص اعلام کرد.
وی در پایان گفت: در این خصوص میتوان کتابی هم در زمینه تاریخ ارامنه ایران تالیف کرد.
دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزیر جوامع ارمنستان با اهدای هدایایی از سوی حسینی به هاکوپیان خاتمه یافت.
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