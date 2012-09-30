به گزارش خبرنگار مهر، حمید یاختیفر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حوزه عملیات شاهد 187 عملیات اطفاء حریق بودیم که شش کشته و دو مجروح را به همراه داشت.
وی گفت: از ابتدای امسال 120 مورد آتشسوزی علفهای هرز در باغات و مراتع اتفاق افتاده بود که علت عمده این آتشسوزیها بیاحتیاطی توسط رهگذران بوده است که در مقایسه با نسبت مشابه سال قبل با کاهش سه درصد مواجه هستیم.
با بیان اینکه 167 مورد تأمین امنیت مراسم مختلف ملی، مذهبی و نمایشگاهها از سوی عوامل این سازمان انجام شده است، افزود: تأمین ایمنی پرواز فرودگاه زنجان نیز 84 مورد و شرکت در مانورهای عملیاتی توسط مدیریت بحران شهرستان نیز 16 مورد انجام شده است.
وی ادامه داد: درخصوص جذب نیروی انسانی در سازمان 25 نیرو جذب شدهاند که در حال حاضر از این تعداد 15 نفر در حال فعالیت و 10 نفر بقیه نیز پس از گذراندن فرایند اداری به جمع آتشنشانان شهرستان ملحق خواهند شد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی زنجان یادآور شد: دو ایستگاه آتشنشانی در گلشهر کاظمیه و محور شهید دلجویی با مساعدت مدیریت بحران، شهرداری و شورای شهر در آیندهای نزدیک کلنگزنی خواهد شد.
یاختیفر افزود: ایستگاههای 5 و 6 در شهرک الهیه و کوی اندیشه در نیمه دوم سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
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