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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

یاختی فرد:

آتش‌نشانان زنجان امسال در 172 عملیات امداد و نجات شرکت نکردند

آتش‌نشانان زنجان امسال در 172 عملیات امداد و نجات شرکت نکردند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی زنجان گفت: آتش‌نشانان زنجان امسال در 172 مورد عملیات امداد و نجات حضور داشتند که 17 کشته و 95 مجروح به همراه داشت که این مهم در مقایسه با مشابه سال قبل 80 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یاختی‎فر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران  افزود: در حوزه عملیات شاهد 187 عملیات اطفاء حریق بودیم که شش کشته و دو مجروح را به همراه داشت.


وی گفت: از ابتدای امسال 120 مورد آتش‌سوزی علف‌های هرز در باغات و مراتع اتفاق افتاده بود که علت عمده این آتش‌‎سوزی‎ها بی‎احتیاطی توسط رهگذران بوده است که در مقایسه با نسبت مشابه سال قبل با کاهش سه درصد مواجه هستیم.

 با بیان اینکه 167 مورد تأمین امنیت مراسم  مختلف ملی، مذهبی و نمایشگاه‎ها از سوی عوامل این سازمان انجام شده است، افزود: تأمین ایمنی پرواز فرودگاه زنجان نیز 84 مورد و شرکت در مانورهای عملیاتی توسط مدیریت بحران شهرستان نیز 16 مورد انجام شده است.

وی ادامه داد: درخصوص جذب نیروی انسانی در سازمان 25 نیرو جذب شده‎اند که در حال حاضر از این تعداد 15 نفر در حال فعالیت و 10 نفر بقیه نیز پس از گذراندن فرایند اداری به جمع آتش‎نشانان شهرستان ملحق خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی زنجان یادآور شد: دو ایستگاه آتش‎نشانی در گلشهر کاظمیه و محور شهید دلجویی با مساعدت مدیریت بحران، شهرداری و شورای شهر در آینده‎ای نزدیک کلنگ‌زنی خواهد شد.

یاختی‌فر افزود: ایستگاه‎های 5 و 6 در شهرک الهیه و کوی اندیشه در نیمه دوم سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 1708772

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