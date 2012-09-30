مجید تلخابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مطلوب پیکارهای قوی ترین مردان قم اظهار داشت: مسابقات از سطح بسیار خوبی برخوردار بود زیرا سعی کرده بودیم از بهترین های حال حاضر قوی ترین مردان قم برای حضور در این مسابقات دعوت کنیم.



شروع جدی فعالیت قوی‌ترین مردان قم در مسابقات کشوری



وی ادامه داد: ما در شروع فعالیت جدی رشته قوی ترین مردان در اوایل دهه 1380 چهره های بسیار موفقی در پیکارهای قهرمانی قوی ترین مردان کشور داشتیم و همواره قم یکی از استان هایی بود که حرف های زیادی برای گفتن داشت ولی امروز کمی از این مهم فاصله گرفته ایم.



سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم افزود: هنوز هم جوانان علاقمند زیادی برای فعالیت حرفه ای در این رشته ورزشی در قم داریم که تنها نیازمند حمایت بیشتر و انگیزه برای کار کردن هستند و هیئت این مهم را در اولویت مهمترین برنامه های خود قرار داده است.



وی تصریح کرد: رقابت های قوی ترین مردانی که با قهرمانی باشگاه پاسارگاد و با معرفی نفرات برتر در سه وزن به پایان رسید فرصت و مجال بسیار مناسبی برای شناسایی استعدادهای قوی ترین مردان قم بود تا در آستانه رقابت های قهرمانی کشور، بیشتر به پتانسیل ورزشکاران این رشته پی ببریم.



تلخابی بیان داشت: بسیار خوشحالم که این مسابقات با استقبال مناسب ورزشکاران استان مواجه شد و قطعا هیئت نیز با انگیزه بالا و تمام توان خود از قهرمانان بدنسازی، پرورش اندام، قوی ترین مردان، پرس سینه، پاورلیفتینگ و سایر رشته های زیر مجموعه هیئت با تمام وجود حمایت خواهد کرد.



وی عنوان داشت: قطعا با توجه به استعدادهای بسیار خوبی که در مسابقات قوی ترین مردان قم شناسایی کردیم، تیم قوی ترین مردان قم در مسابقات قهرمانی کشور حضور موفقی خواهد داشت و قوی ترین مردان قم حتما در جدال با حریفان خواهند درخشید.



سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم در ادامه به وضعیت این هیئت اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر باشگاه‌های زیادی زیر نظر هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان با داشتن مجوز در رده های سنی مختلف فعالیت دارند.



آمار قابل توجه ورزشکاران بیمه شده قم در هیئت پرورش اندام فعالند



وی افزود: خوشبختانه با توجه به تعداد زیادی علاقمند به ورزش و ورزشکارانی که در سطح باشگاه‌های استان فعال هستند، آمار ورزشکاران این رشته در استان روندی رو به افزایش دارد و این جای بسی خوشحالی است، در حالی که این مهم زمینه افزایش آمار بیمه‌شدگان ورزشی استان را به دنبال داشته است.



تلخابی در رابطه با داوران و مربیان این هیئت یاد آور شد: هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قم در حال حاضر در بخش داوری و مربیگری کمبود خاصی ندارد و اکنون چهره‌های موفقی در رشته‌های بدنسازی، پرس سینه، قوی‌ترین مردان، پرورش اندام و پاورلیفتینگ در این هیئت فعالیت دارند.



سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام قم با اشاره به مقام‌های به‌دست آمده توسط ورزشکاران قمی عنوان کرد: عناوین مختلفی هم در مسابقات برون مرزی اعم از پیکارهای بین‌المللی، آسیایی و جهانی و هم در رقابت‌های کشوری تمام رده‌های سنی از افتخارات این هیئت محسوب می شود.



تلخابی در پایان با تقدیر از تمامی عواملی که از این هیئت در امر برگزاری مسابقات قوی ترین مردان استان قم حمایت کردند، اظهار داشت: شهرداری منطقه چهار قم حمایت بسیار خوبی از ما در راه برگزاری این رقابت ها داشت و جا دارد از اکبر راشدی پور به خاطر این حمایت ها تقدیر کنم زیرا در مقابل ورزشکاران شرکت کننده از شهرهایی نظیر اسلامشهر، ساوه و محلات سربلند بودیم.

