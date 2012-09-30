به گزارش خبرگزاری مهر، پیش تولید فیلم سینمایی "تتل و راز صندوقچه" به کارگردانی وحید گلستان و تهیهکنندگی سعید هاشمی آغاز شد. فیلمنامه این فیلم سینمایی به بطور مشترک توسط وحید گلستان و منصور غلامی به تحریر درآمده است.
فیلمبرداری نیز طبق برنامه ریزی صورت گرفته بلافاصله پس از پایان بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان آغاز میشود. فیلمبرداری این فیلم که در ژانر کودک و با فضای فانتزی است در شهرهای تهران، تنکابن ، رامسر و چابهار انجام میشود.
موضوع "تتل و راز صندوقچه" درباره بزغالهای است که با اشتباه خود موجب بروز یک سری مشکلات برای خود و دیگران میشود و تنها کسی که میتواند این مشکلات را برطرف کند خودش است. این فیلم سینمایی که به صورت رئال و انیمیشن تولید میشود اولین همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی و وزارت آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می می شود.
اسامی برخی از عوامل فیلم که تا کنون حضور آنها قطعی شده است عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، طراح گریم: نوید فرح مرزی، طراح صحنه: فرامرز بادرام پور، مدیر تولید: امیر پوربهشتی- برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: پیام حنفی، نویسنده: وحید گلستان و منصور غلامی، مجری طرح یدالله کریمی، مشارکت: وزارت آمورزش و پرورش و بنیاد سینمایی فارابی، تهیهکننده: سعید هاشمی.
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