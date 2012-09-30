به گزارش خبرگزاری مهر، پیش تولید فیلم سینمایی "تتل و راز صندوقچه" به کارگردانی وحید گلستان و تهیه‌کنندگی سعید هاشمی آغاز شد. فیلمنامه این فیلم سینمایی به بطور مشترک توسط وحید گلستان و منصور غلامی به تحریر درآمده است.

فیلمبرداری نیز طبق برنامه ریزی صورت گرفته بلافاصله پس از پایان بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان آغاز می‌شود. فیلم‌برداری این فیلم که در ژانر کودک و با فضای فانتزی است در شهرهای تهران، تنکابن ، رامسر و چابهار انجام می‌شود.

موضوع "تتل و راز صندوقچه" درباره بزغاله‌ای است که با اشتباه خود موجب بروز یک سری مشکلات برای خود و دیگران می‌شود و تنها کسی که می‌تواند این مشکلات را برطرف کند خودش است. این فیلم سینمایی که به صورت رئال و انیمیشن تولید می‌شود اولین همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی و وزارت آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می می شود.

اسامی برخی از عوامل فیلم که تا کنون حضور آنها قطعی شده است عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، طراح گریم: نوید فرح مرزی، طراح صحنه: فرامرز بادرام پور، مدیر تولید: امیر پوربهشتی- برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: پیام حنفی، نویسنده: وحید گلستان و منصور غلامی، مجری طرح یدالله کریمی، مشارکت: وزارت آمورزش و پرورش و بنیاد سینمایی فارابی، تهیه‌کننده: سعید هاشمی.

"غذای بیرون" آماده نمایش شد

فیلم مستند "غذای بیرون" به کارگردانی لقمان خالدی و تهیه‌کنندگی جعفر صانعی مقدم در موسسه تصویر شهر آماده نمایش شد. در این مستند گفته می شود اگر در پی راه ساده‌ای هستید تا از نحوه ارتباط مردم با زندگی اشان سر در بیاورید به شیوه غذا خوردن آن ها نگاه کنید.

لقمان خالدی در این مستند 59 دقیقه‌ای سعی دارد از زاویه غذا خوردن وارد زندگی خانوادگی چند جوان شده و دلایل علاقه آن ها را به فست فود بررسی کند. وی پیش از این نیز تجربه موفق ساخت مستندهای "مشترک موردنظر" و "ما همه به چای عادت داریم" از مجموعه "پرسه در شهر" به تهیه کنندگی جعفر صانعی مقدم را دارد که در چهارمین جشنواره فیلم شهر به نمایش درآمد و با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد و چندی قبل این مجموعه مستند از شبکه 4 سیما روی آنتن رفت.

عواملی که در ساخت غذای بیرون همکاری داشته‌اند عبارتند از: نویسنده و کارگردان: تصویر بردار: صادق سوری، محقق: هدی ارشد ریاحی و لقمان خالدی، صداگذار:مهری عباسی، صدابردار: جعفر علیان، تدوین: لقمان خالدی، مدیر تولید: حمید مهدوی فر،مجری طرح: صدیقه رواسی زاده کاشانی، تهیه کننده: جعفر صانعی مقدم، محصول:موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.