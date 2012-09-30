ساخت آستان مقدس بی بی زینب گلوگاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی اظهار داشت: مازندران بیش از هزار و 300 امامزاده دارد که ساختمان 250 امامزاده در حال ساخت و ساز هستند.

وی افزود: آستانه مقدس حضرت بی بی زینب (س) خورشیدکلای گلوگاه از جمله پروژه هایی بوده که عملیات ساخت آن آغاز شده است.

سهرابی گفت: این آستانه با زیربنایی بالغ بر هزار و 200 متر مربع در چهار طبقه در نظر گرفته شده است.

امامزادگان اسناد برجسته تاریخ تشیع



حجت الاسلام اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: امامزادگان اسناد برجسته تاریخ تشیع این سرزمین هستند.

وی در مراسم تکریم وبزرگداشت امامزادگان شهرستان ساری گفت: امامزادگان باید همانگونه مقام معظم رهبری فرمودند با تیدیل شدن به قطب فرهنگی سد محکم و پایگاه های اصلی فرهنگی در برابر شبیخون و تهاجم دشمنان اسلام شود.

دادستان مرکز استان مازندران گفت: امامزادگان مهم ترین پایگاه اعتقادی و دینی هستند و این ریشه درتاریخ دینداری مردم ما دارد ، وجود امامزادگان در این سرزمین نشانه ولایتمداری مردم ماست . خوشا به سعادت آنانیکه عمرشان را در راه خدمت به این امامزادگان صرف میکنند که دربسیاری از احادیث و روایات هم سفارش شده است.

برگزاری بزرگداشت امامزاده ابراهیم (ع)



همزمان با دهه کرامت، نخستین بزرگداشت امامزاده ابراهیم (ع) با حضور خیل عاشقان به خاندان عصمت و طهارت برگزار شد.

حجت الاسلام حسین مهدیان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در این مراسم با اشاره به وجود 98 امامزاده در این شهرستان گفت: یکی از بقاع شاخص در استان و شهرستان امامزاده ابراهیم (ع) بوده که با داشتن قابلیت های ویژه که بزرگترین گلزار شهدای مازندران در جوار این امامزاده قرار دارد مورد تکریم همه آحاد مردم است.

رئیس اداره اوقاف آمل با اشاره به کرامت این امامزاده واجب التعظیم و هدف از برگزاری این بزرگداشت افزود: ترویج و گسترش فضائل و مناقب اهل بیت در راستای تقویت بنیه های مذهبی آحاد جامعه ، تبدیل آستان امامزادگان به قطب های فرهنگی ، ارتقای معرفت نسبت به شأن و منزلت امامزادگان عزیز در راستای تقویت و بصیرت افزایی جامعه است.