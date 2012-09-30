هشدار روحانیون عربستانی به آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت گزارش داد: موجی از خشم سراسر شهرهای استان القطیف در شرق عربستان را پس از شهادت فعالان سیاسی فرا گرفته است.

محمد الحبیب امام جماعت مسجد امام رضا در سیهات در منطقه شرقی عربستان ،شهادت خالد عبدالکریم اللباد، محمد حبیب المناسف و حسن الزهیری را محکوم کرد.

وی افزود: کشور به سوی فروپاشی پیش می رود. خونریزی، کشتن و آزار و اذیت موجب مقابله به مثل می شود و ادامه کشتار مردم گواه این است که کشور به سوی نابودی حرکت می کند.

از سوی دیگر شیخ عبدالکریم الحبیل روحانی عربستانی با اشاره به حملات ددمنشانه نظامیان سعودی در حمله به منزل خالد الکریم اللباد و شهادت محمد المناسف و حسن زاهری آن را محکوم کرد.

وی افزود: پس از این حادثه آیا مردم آرام خواهند نشست؟ چگونه مردم می توانند در برابر خونریزی و ایجاد رعب و وحشت علیه دیگران ساکت بمانند؟

الحبیل بیان کرد: از ما می خواهند که اوضاع را آرام کنیم اما خود آنها اوضاع را ملتهب می کنند این همه سلاح و لشگرکشی برای چیست؟ نظامیان العوامیه را با میدان جنگ اشتباه گرفته اند.

وی افزود: مگر خواسته این جوانان جز برابری و رفع تبعیض طایفه ای در کشور است؟ آیا تبعیض طایفه ای تا این اندازه برای دولت مهم است که دست به کشتار، شکنجه مردم می زند؟

الحبیل در ادامه با اشاره به فیلم موهن ضد اسلامی آن را نشانه کینه توزی استکبار جهانی نسبت به اسلام و پیامبر رحمت(ص) دانست.