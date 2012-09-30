به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه راهبردی دیده‌بان، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا گزارشی در اختیار دارد که نشان می‌دهد سلاح‌های شیمیایی صدام در پادگان اشرف نگهداری می‌شده است.

در اسناد وزارت دادگستری آمریکا ارتش آزادی بخش ملی به عنوان شاخه نظامی و عملیاتی گروهک تروریستی منافقین معرفی شده است که مقر آن در کشور عراق بوده و در زمان حضور صدام دیکتاتور پیشین عراق حمایت‌های زیادی شامل تجهیزات نظامی و پشتیبانی دریافت کرده است.



در این گزارش با اشاره به تمرینات تروریستی و نظامی اعضای منافقین در پادگان اشرف اضافه شده است: بسیاری از اعضای مجاهدین که از این گروهک جدا شده و به زندان‌های آمریکا در عراق منتقل شده بودند، شهادت دادند که صدام سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک خود را در پایگاه‌های مجاهدین در عراق پنهان نموده تا از چشم ناظران سازمان ملل مخفی بماند.



یک روزنامه‌نگار آمریکایی ساکن اتاوا به نام «آرون سندز» در تحقیقاتش در خصوص همین موضوع توانست با بکارگیری دوربین عکاسی مخفی تصاویری از ابزار جنگی شیمیایی که در پادگان اشرف ذخیره شده بود بدست آورد.

این گزارش می‌افزاید: شخصی به نام م.ط که در آن زمان سرپرستی امنیت مجاهدین خلق در پادگان اشرف را بر عهده داشته است، مسئول ذخیره‌سازی سلاح‌های شیمیایی در این پایگاه بوده است و اظهارات بسیاری از اعضای جدا شده این گروهک در اروپا و آمریکا نیز این مسئله را تأیید می‌کند.



گفتنی است ارتش آمریکا در سال 2003 میلادی به بهانه نابود‌سازی سلاح‌های شیمیایی و کشتار جمعی به کشور عراق حمله کرد، اما با وجود اطلاع از وجود این سلاح‌ها در پادگان اشرف به حمایت و استفاده از گروهک تروریستی منافقین پرداخت.