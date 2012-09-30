سالم احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کلاس های خلاقیت توسط مرکز علوم و فنون برای سنین مختلف برگزار می‌شود.



وی در خصوص ویژگی های خانه علوم و فنون بیان کرد: خانه علوم و فنون مکانی است که علم را به روش سالم و قابل فهم به دانش آموزان ارائه می دهد.



رئیس خانه علوم و فنون اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: این مرکز با استفاده از ابزار ها و وسائل ابتکاری مسائل علمی را به نمایش میگذارد و هم برای دانش آموزان و هم برای دانشجویان مفید است.



وی گفت: دانش آموزان در زمینه های گوناگون مانند فیزیک، زیست، زمین شناسی، آبخیزداری، تالار فکر، قرآن و عترت و انرژی های پاک به صورت مجسم مسائل علمی مختلف را مشاهده می کنند.



احمدی پور بیان کرد: بازدید از مرکز علوم و فنون توسط مدارس انجام می گیرد اما دانش آموزان به صورت آزاد نیز می توانند به بازدید بپردازند، همچنین خانه علوم و فنون پذیرای دانش آموزان خارج از شهر نیز خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه خانه علوم و فنون از نیمه دوم مهرماه پذیرای دانش آموزان است افزود: سال تحصیلی گذشته حدود 10 هزار دانش آموز و دانشجو از خانه علوم و فنون بازدید کردند و آموزش های علمی لازم را در این مرکز کسب کردند.

