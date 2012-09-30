جمع آوری بیش از 9 میلیارد ریال کمک مردم دامغان در جشن عاطفه ها

محمد قوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمک 9 میلیارد و 230 میلیون ریالی مردم شهرستان دامغان به جشن عاطفه ها، افزود: از این میزان کمک جمع آوری شده 43میلیون و 700 هزار ریال نقدی و 46 میلیون و 530 هزار ریال دیگر به صورت غیر نقدی بود.

وی با اشاره به استقرار 67 پایگاه برای جمع آوری کمک های مردمی اضافه کرد: از این تعداد 48پایگاه در سطح مدارس شهرستان و پنج پایگاه در پایگاه های بسیج مستقر بود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: تعداد پایگاه های پیش بینی شده در سطح شهر دامغان هشت پایگاه، شهر دیباج دو پایگاه، شهر امیریه سه پایگاه و شهر کلاته رودبار یک پایگاه بود.

وی اظهار داشت: سال گذشته 130میلیون ریال کمک های مردمی به صورت نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.

قوسی از یکهزار و 436خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در این شهرستان خبر داد و افزود: این تعداد خانوار دو هزار و 731 نفر را شامل می شود.

وی گفت: همچنین 442 نفر دانش آموز و 240 نفر دانشجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان قرار دارند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان همچنین در خاتمه خاطرنشان کرد: در این شهرستان 130 نفر یتیم تحت پوشش یک هزار و800 نفر حامی می باشند.