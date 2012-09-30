سالهاست احترام بزرگان از بین رفته است/ صمد مرفاوی دوست خوب من است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی درنشست خبری قبل از دیدار مقابل صبای قم و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: دیدار بسیار سختی را مقابل صبا خواهیم داشت. این تیم خوب تمام تلاش خود را خواهد کرد تا بتواند نتایج قابل قبولی را کسب کند.

سرمربی استقلال در خصوص حضور صمد مرفاوی در صبا نیز گفت: بسیار خوشحالم که مرفاوی به عنوان مربی در این تیم کار خود را شروع کرده است و امیدوارم که وی در کار خود موفق باشد.

وی تاکید کرد: هم با مرفاوی همبازی بودم وهم ایشان به عنوان همکار در کنار من بوده است و به ایمان عالمی و ستار همدانی گفتم که شما هم باید آنقدر تلاش کنید که بتوانید مثل صمد مرفاوی روزی به عنوان مربی یک تیم مشغول کارشوید.

وی خاطرنشان کرد: امروز وقتی داشتم دیدار صبا را آنالیز می کردم متاسفانه شنیدم گزارشگر دیدار صبا عنوان کرد که مرفاوی و قلعه نوعی چشم دیدن همدیگر را در بازی نخواهند داشت ومن بسیار از صحبت‌های این گزارشگر ناراحت شدم. صمد دوست من است و ما خاطرات بسیار خوبی در کنار همدیگر داشتیم.

امیر قلعه نویی درخصوص جدایی ساموئل از استقلال نیز گفت: هنوز هیچ صحبتی با مدیر برنامه های وی نشده است و اگر هم پیشنهادی داشته باشد قطعا تا نیم فصل درکنار ما خواهد بود و بعد از آن جلسه ای خواهیم داشت و اگر هم باشگاه و خود ساموئل متضرر نشوند با جدایی وی موافقت خواهیم کرد.

وی در خصوص خط حمله این تیم و رضایت وی از مهاجمین استقلال نیز گفت: هنوز از مهاجمان تیمم به طور صددرصد راضی نیستم اما تلاش می کنیم که مشکلات خط حمله ما با تمرینات ویژه ای که مهاجمان انجام می دهند، سریعتر حل شود.

امیر قلعه نویی همچنان معتقد است که استقلال قهرمان خواهد شد و در این خصوص گفت: فوتبال در لیگ با آدم صحبت می کند لیگ برتر با یک تورنمنت مثل نوجوانان آسیا فرق می کند در تورنمنت ها شانس حرف اول را می زند اما در لیگ کیفیت نشان‌دهنده تیم هاست.

وی تاکید کرد: ما همچنان دو مشکل داریم؛ یکی مشکلات مالی است که مسئولین استقلال تلاش شبانه روزی انجام می دهند تا آن را برطرف کنند و دیگری مشکل فنی است که من و همکارانم تلاش می کنیم تا تمامی نقاط ضعف خود را برطرف کنیم. امیدوارم هرچه زودتر مشکلات مالی بازیکنان حل شود تا آنها نیز با آرامش کامل در تمرینات حضور داشته باشند.

سرمربی استقلال در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون خداحافظی فرهاد مجیدی و اینکه آیا اگر استقلال در بازی نتیجه نگیرد بازهم سکوها به تشویق وی خواهند پرداخت یا خیر؟، گفت: هر کس حتی اگر 7 ساعت هم برای استقلال زحمت کشیده باشد باید قدر او را دانست. در زمان مربیگری من دو بازیکن مهم به نام های محمود فکری و علیرضا منصوریان از استقلال خداحافظی کردند و ما برای آنها بازی خداحافظی گذاشتیم.

وی تاکید کرد: که ما نباید خودمان را ببینیم باید ایران و استقلال را دوست داشته باشیم. زمانی که من در استقلال بودم ما همراه این تیم قهرمان کشور شدیم اما سال بعد به دسته سه سقوط کردیم. وقتی که من بعد از مدتها دوری به استقلال بازگشتم تیم ما در دسته سه مشغول بازی بود نه پول هتل داشتیم و نه پول ناهار. وقتی به شهرستان ها می‌رفتیم یا در منزل هواداران بودیم و یا یادم می آید که در یکی از بازی ها شب را در شرکت یکی از هواداران سپری کردیم. باید عنوان کنم اصغر حاجیلو بزرگترین بازیکن تاریخ استقلال است که با یک پیراهن بازی را شروع کرد و با همان پیراهن خداحافظی کرد.

وی تاکید کرد: من باید به جای بیانیه، غم‌نامه بنویسم، اما با تمام این صحبت ها من استقلال را دوست دارم و برای موفقیت این تیم از تمامی خواسته های خود می گذرم. این آقایان کجا بودند زمانی که استقلال سختی می کشید.

قلعه نویی در پایان افزود: متاسفانه چند سالی است به بزرگان احترام گذاشته نمی شود و قداست خیلی از بزرگان شکسته شده است. من امیدوارم بزرگان فوتبال ما که خانه نشین شده‌اند، بازگشته و جای کسانی را بگیرند که اصلا از فوتبال شناختی ندارند و هم اکنون در مسند کار هستند.