زندگینامه داستانی سرداران شهید البرز تالیف می شود

اسماعیل آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: در پی امضای تفاهمنامه همکاری میان حوزه هنری استان البرز و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز، کار تالیف زندگینامه داستانی سرداران شهید استان البرز آغاز شد.
وی اظهار داشت: در جلسهای با حضور سرهنگ ادیبی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و عبدالحمید قرهداغی رئیس حوزه هنری استان البرز با امضاء قرارداد مؤلفین، پروژه تألیف مجموعه کتب زندگینامه داستانی سرداران شهید استان البرز کلید خورد.
آجرلو افزود: در این پروژه زندگی سرداران شهیدی چون شعبانعلی نژادفلاح، احمد آجرلو، غلامرضا کیانپور، مهدی شرعپسند، رضا پناهی، روحاله اصل دهقان، سیدحسین میررضی، عطااله بهیرایی، حاج علی گروسی و غلامرضا سلطانی توسط داستاننویسان البرز و تحت نظارت واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان البرز به شکل داستانی روایت می شود.
وی تصریح کرد:این پروژه اولین قدم در اجرایی نمودن تفاهم نامه مشترک این دو نهاد فرهنگی در زمینه تولید آثار ادبی و هنری است که در برنامه های آینده ادامه خواهد داشت.
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