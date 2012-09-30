  1. استانها
  2. البرز
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

آجرلو در گفتگو با مهر:

زندگینامه داستانی سرداران شهید البرز تالیف می شود

زندگینامه داستانی سرداران شهید البرز تالیف می شود

کرج – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز از آغاز تالیف زندگینامه سرداران شهید البرز در حوزه هنری استان خبر داد.

اسماعیل آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص  گفت: در پی امضای تفاهم‌نامه همکاری میان حوزه هنری استان البرز و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز، کار تالیف زندگی‌نامه داستانی سرداران شهید استان البرز آغاز شد.

وی اظهار داشت: در جلسه‌ای با حضور سرهنگ ادیبی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز و عبدالحمید قره‌داغی رئیس حوزه هنری استان البرز با امضاء قرارداد مؤلفین، پروژه تألیف مجموعه کتب زندگینامه داستانی سرداران شهید استان البرز کلید خورد.

آجرلو افزود: در این پروژه زندگی سرداران شهیدی چون شعبانعلی نژادفلاح، احمد آجرلو، غلامرضا کیانپور، مهدی شرع‌پسند، رضا پناهی، روح‌اله اصل دهقان، سیدحسین میررضی، عطااله بهیرایی، حاج علی گروسی و غلامرضا سلطانی توسط داستان‌نویسان البرز و تحت نظارت واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان البرز به شکل داستانی روایت می شود.

وی تصریح کرد:این پروژه اولین قدم در اجرایی نمودن تفاهم نامه مشترک این دو نهاد فرهنگی در زمینه تولید آثار ادبی و هنری است که در برنامه های آینده ادامه خواهد داشت.
 

کد مطلب 1708784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها