کرمانشاه میزبان جشنواره قصه گویی منطقه ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری گردهمایی معاونان و مدیران کانون سراسر کشور در مشهد موضوع برگزاری جشنواره قصه گویی به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت کانون استانهای کرمانشاه هرمزگان، بوشهر و گیلان به ترتیب به عنوان میزبانهای جشنوارههای مناطق یک تا چهار کشور شناخته شدند.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری گفت: مرحله استانی این جشنواره در روزهای پایانی آذر و ابتدای دی و همزمان با شب یلدا برگزار میشود.
محمدباقر آدوسی افزود: برگزیدگان این جشنوارهها به مرحله منطقهای راه مییابند.
وی ادامه داد: چهار جشنواره منطقهای نیز روزهای 10 تا 18 دی و جشنواره بینالمللی در نهایت طی روزهای 28 بهمن تا 1 اسفند برگزار خواهد شد.
وی گفت: به پیشنهاد مدیرعامل کانون به تمام استانها توصیه شده است که پیش از برگزاری هریک از جشنوارههای استانی، منطقهای و کشوری، کارگاههای آموزشی برای توجیه وآماده سازی مربیان کشوری برای حضور در مرحلهی بعد تدارک ببینند.
در ادامه این نشست، دو استان چهارمحال و بختیاری و تهران متقاضی میزبانی مرحلهی نهایی و بینالمللی شانزدهمین جشنواره قصهگویی هستند که به زودی در شورای سیاستگذاری جشنواره درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
یادگار زیتون، پیام دوستی به کودکان فلسطینی
به مناسبت روزهمبستگی باکودکان ونوجوانان فلسطینی،مرکز فرهنگی هنری قصرشیرین با حضوراعضای این مرکز برنامه ای را تحت عنوان"یادگارزیتون" باپیام دوستی به کودکان فلیسطینی برگزار کرد.
یادگارزیتون،ویژه برنامه است که باعنوان دوستی با کودکان و نوجوانان فلیسطینی و درحاشیه ی رودخانه ی الوند به اجرا درآمد.
این برنامه شامل با معرفی وقایع وایام، قصه گویی، اجرای مسابقه ی جمله نویسی ادبی برروی کاغذهای رنگی، تهیه ی قایق های رنگی، و...توسط اعضای کانون قصرشیرین به اجراشد.
همچنین دراین برنامه، قایق های رنگی که توسط اعضاساخته شده بود، همراه با شاخه های زیتون به نماد دوستی وهمبستگی با کودکان ونوجوانان فلسطینی، دررودخانه ی الوند شهرقصرشیرین به آب انداخته شد.
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