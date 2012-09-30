دلار 2935 تومان/ طلا گرمی 116 هزار و 420 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 15 و 30 دقیقه امروز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید به یک میلیون و 158 هزار تومان، طرح قدیم به یک میلیون و 156هزار تومان، نیم سکه به 578 هزار تومان، ربع سکه به 289 هزار تومان، سکه گرمی به 154 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار به 116 هزار و 420 تومان رسیده است.

البته قیمت دلار در بازار آزاد تهران در حال حاضر 2935 تومان، یورو 3910 تومان، پوند 4790 تومان و درهم 800 تومان اعلام شده است. در همین حال، جدیدترین قیمت انواع ارز و سکه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه به روایت اتحادیه طلا و جواهر