  1. اقتصاد
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

قیمت جدید انواع ارز و سکه/

دلار 2935 تومان/ طلا گرمی 116 هزار و 420 تومان

دلار 2935 تومان/ طلا گرمی 116 هزار و 420 تومان

دلار در بازار آزاد تهران که ظهر امروز یکشنبه تا 2980 تومان هم بالا رفته بود، ساعت 15 و 30 دقیقه به 2935 تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 15 و 30 دقیقه امروز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید به یک میلیون و 158 هزار تومان، طرح قدیم به یک میلیون و 156هزار تومان، نیم سکه به 578 هزار تومان، ربع سکه به 289 هزار تومان، سکه گرمی به 154 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار به 116 هزار و 420 تومان رسیده است.

البته قیمت دلار در بازار آزاد تهران در حال حاضر 2935 تومان، یورو 3910 تومان، پوند 4790 تومان و درهم 800 تومان اعلام شده است. در همین حال، جدیدترین قیمت انواع ارز و سکه به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت انواع ارز و سکه به روایت اتحادیه طلا و جواهر

نوع ارز قیمت (تومان)
دلار 2937
یورو 3910
پوند 4790
نوع سکه قیمت (هزارتومان)
سکه تمام طرح قدیم 1156000
سکه تمام طرح جدید 1157000
نیم سکه 578000
ربع سکه 289000
1 گرمی 154000
کد مطلب 1708790

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