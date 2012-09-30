روسای دانشگاه خلیج فارس بوشهر تودیع و معارفه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی‌نژاد ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه روسای دانشگاه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید به دنبال تربیت نیروهایی کارآمد و توانمند باشند که بتوانند در عرصه کار و اشتغال عملکردی مفید داشته باشند.

وی به نقش مهم اساتید و هیئت علمی دانشگاه‌ها در تربیت نیروهای کارآمد اشاره کرد و ادامه داد: اساتید نباید تنها به منابع درسی اکتفا کنند و باید خود را غمخوار دانشجویان بدانند و همه تلاش خود را برای بهبود وضعیت آموزشی به کار بگیرند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: باید موانع موجود در دانشگاه‌ها برطرف شود و نیازمندی‌های دانشگاه‌ها تامین شود تا بتوانند در تولید نیروهای کارآمد عملکردی موفق داشته باشند.

وی افزود: دانشگاه‌ها باید دغدغه جامعه را داشته باشند و با شناسایی نیازهای جامعه، برای رفع این نیازها تلاش کنند.

مهدی‌نژاد خاطرنشان ساخت: برای اینکه دانشگاه بتواند در معدلات اقتصادی کشور نقش داشاه باشد باید کارآفرین باشد و برنامه‌ریزی لازم برای کارآفرینی داشته باشد.

وی خواستار وحدت و همدلی برای پویایی و توسعه دانشگاه شد و با تاکید بر اینکه در عملکرد مطلوب یا نامطلوب دانشگاه از دانشجو تا استاد و کارمند و رئیس نقش دارند، اضافه کرد: همه باید برای موفقیت دانشگاه تلاش کنند و نباید مسائل حاشیه‌ای فرصت خدمت‌گذاری را از دانشگاه بگیرد.

بهره‌گیری از دانشجویان به عنوان مشاوران امین

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر نیز در این آئین خواستار فراهم شدن آزادی در چارچوب دانشگاه برای بالندگی اندیشه در دانشگاه‌ها شد و اظهار داشت: باید به تفکرات دانشجویان اهمیت بدهیم تا دانشجویان با اندیشه و تفر در سازندگی کشور تلاش کنند.

حجت الاسلام سید محمدمهدی پورفاطمی دانشگاه خلیج فارس را به عنوان دانشگاه مادر استان توصیف و اضافه کرد: این دانشگاه نقش بسیار مهمی در تربیت نیروی انسانی توانمند در استان بوشهر دارد.

وی به ظرفیت بالای نخبگان استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: باید فرصت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را فراهم سازیم که این کار می تواند به روند توسعه استان بوشهر کمک بسیار زیادی داشته باشد.

حجت‌الاسلام پورفاطمی افزود: راه اندازی دانشگاه در شهرستان دشتی یکی از مطالبات مردم است که در دوره مدیریت جدید دانشگاه خلیج فارس باید به آن اهتمام شود.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی دانشجویان را مشاورانی امین برای جامعه توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: باید به خوبی از دانشجویان به عنوان مشاور بهره ببریم و برای توسعه پایدار نیازمند وحدت، همدلی و تعامل هستیم.

در این آئین از خدمات دکتر حسن تاجیک تقدیر و دکتر محمدرضا محمدی‌زاده به عنوان رئیس جدید این دانشگاه منصوب شد.

دکتر حسن تاجیک نیز با حکم وزیر علوم، فناوری و تحقیقات به عنوان رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در جنوب شرق آسیا معرفی شده است.