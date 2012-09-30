کشف 500 متر لوله انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بسطامی بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی که در فرماندهی شهرستان بندرعباس برگزار شد، گفت: ماموران یکی از پاسگاه های انتظامی شهرستان در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق سوخت در ساحل شهرستان بندرعباس سه نقطه خط لوله گذاری را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پر تلاش و خستگی ناپذیر شهرستان طی یک عملیات 500 متر لوله انتقال سوخت که در زیر ماسه ها از ساحل به سمت دریا بود کشف و ضبط کردند که قاچاقچیان با استفاده از لوله ها گازوئیل قاچاق می کردند.

بسطامی همچنین از توقیف و اعمال قانون 1425 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در شهریورماه سال جاری خبر داد.

بسطامی در تشریح عملکرد و اقدامات انتظامی شهرستان در شهریور ماه سال جاری گفت: مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس با تلاش شبانه روزی و اجرای طرح های متعدد انتظامی و پاکسازی نقاط آلوده در شهریور ماه 188 دستگاه خودرو و 1237 دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران پر تلاش و خستگی ناپذیر شهرستان در یکماه گذشته 392 نفر معتاد، ولگرد و خرده فروش موادمخدر،317 نفر سارق،13 نفر قاچاقچی موادمخدر، هفت نفر شرور و 62 نفر از عامل قاچاق کالا را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بندرعباس عنوان کرد: با تلاش مأموران انتظامی کلانتری و پاسگاه های تابعه شهرستان در مدت یاد شده بالغ بر 940 هزار عدد انواع قرص روانگردان، بیش از 11 کیلو گرم انواع موادمخدر، سه هزار پاکت سیگار قاچاق، 34 هزار و 240 لیتر سوخت قاچاق و بیش از 1400 عدد تجهیزات مخابراتی قاچاق کشف و ضبط شد.