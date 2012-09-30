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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

بسطامی خبر داد:

کشف 500 متر لوله انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس

کشف 500 متر لوله انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف 500 متر لوله انتقال گازوئیل قاچاق در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بسطامی بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی که در فرماندهی شهرستان بندرعباس برگزار شد، گفت: ماموران یکی از پاسگاه های انتظامی شهرستان در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق سوخت در ساحل شهرستان بندرعباس سه نقطه خط لوله گذاری را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پر تلاش و خستگی ناپذیر شهرستان طی یک عملیات 500 متر لوله انتقال سوخت که در زیر ماسه ها از  ساحل به سمت دریا بود کشف و ضبط کردند که قاچاقچیان با استفاده از لوله ها گازوئیل قاچاق می کردند.

بسطامی همچنین از توقیف و اعمال قانون 1425 دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در شهریورماه سال جاری خبر داد. 

بسطامی در تشریح عملکرد و اقدامات انتظامی شهرستان در شهریور ماه سال جاری گفت: مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس با تلاش شبانه روزی و اجرای طرح های متعدد انتظامی و پاکسازی نقاط آلوده در شهریور ماه 188 دستگاه خودرو و 1237 دستگاه موتورسیکلت متخلف را توقیف کردند.

وی افزود: مأموران پر تلاش و خستگی ناپذیر شهرستان در یکماه گذشته 392 نفر معتاد، ولگرد و خرده فروش موادمخدر،317 نفر سارق،13 نفر قاچاقچی موادمخدر، هفت نفر شرور و 62 نفر از عامل قاچاق کالا را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بندرعباس عنوان کرد: با تلاش مأموران انتظامی کلانتری و پاسگاه های تابعه شهرستان در مدت یاد شده بالغ بر 940 هزار عدد انواع قرص روانگردان، بیش از 11 کیلو گرم  انواع موادمخدر، سه هزار پاکت سیگار قاچاق، 34 هزار و 240 لیتر سوخت قاچاق و بیش از 1400 عدد تجهیزات مخابراتی قاچاق کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1708792

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