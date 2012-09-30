ترافیک بزرگ ترین مشکل کلانشهر مذهبی مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زعیمی، ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: در پایتخت معنوی باید نهادی برای محدود کردن ترافیک در حوزه مرکزی شهر ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه شهریور، ماه پرزحمتی برای مدیران شهری بود و خیل زائران به پایتخت معنوی مشرف شدند، افزود: در ماه گذشته نیز مانند دیگر ایام سال بزرگ ترین معضل مشهد بحث ترافیک شهری بود که در این راستا باید نهادی را به منظور محدود کردن ترافیک در حوزه مرکزی شهر ایجاد کنیم.

وی با ابزار گله مندی خود از شورای همتای کشور بیان کرد: طرح های ترافیکی تا مورد تائید شورای همتای کشور قرار بگیرد زمان زیادی طول می کشد که در این زمینه مشهد باید بتواند تصمیم منطقه ای را اتخاذ کند.

زعیمی ادامه داد: اینکه همه تصمیمات در تهران مورد تائید قرار بگیرد درست نیست و در این راستا باید شهرها و مناطق مختلف قدرت تصمیم گیری داشته باشند.

وی با اشاره به دو شرکت بزرگ سپاد و آبادگران نیز تصریح کرد: شرکت سپاد در منطقه ای از شهر فعالیت های عمرانی خود را آغاز کرده که سبب بالندگی و آبروی شهر شده است.

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه سپاد یک قطب اقتصادی و گردشگری است، افزود: شرکت سپاد در منطقه ای استرتژیک قرار گرفته و اگر فعالیت های این شرکت نبود، این منطقه هم از حاشیه نشینی رنج می برد.

وی با اشاره به این که شرکت آبادگران برخلاف اسمش آرامش و زیبایی شهر را برهم زده، افزود: شرکت آبادگران چهره شهر را زشت کرده و سنگ های کوه خلج به حال این شهر گریه می کند.

زعیمی با بیان اینکه من از شهردار تقاضا می کنم که این منطقه را حفظ کند، افزود: برای حفظ محیط زیست شهر چرا باید اجازه دهیم افراد سودجو به نام شرکت وارد مشهد شوند و زخم های سنگین را به این شهر وارد کنند.

وی تاکید کرد: در مشهد زمین برای ساخت و ساز کم نیست بنابراین نباید روی کوه ساخت و ساز انجام شود.