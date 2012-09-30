به گزارش خبرنگار مهر، گوران مت کوویچ پس از شکست تیمش برابر عراق و راه نیافتن به جام جهانی نوجوانان در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم عراق شایسته پیروزی بود. آنها توانستند در طول زمان برگزاری مسابقه توپ و میدان را حفظ و تیم برتر میدان باشند.

وی با اشاره به اینکه با تاکتیک هایی که داشتیم سعی کردیم جلوی پیروزی این تیم را بگیریم، اضافه کرد: متاسفانه اشتباهات بچه گانه نفرات تیم باعث شد این مسابقه را واگذار کنیم البته این بازی برای ما دو نکته مثبت داشت که ابتدا در طول بازی سازماندهی تیمی خود را حفظ کردیم و در نهایت هم تجربه خوبی به دست آوردیم.

سرمربی تیم نوجوانان کویت در پاسخ به این پرسش که شما پس از باخت مقابل ایران اعلام کرده بودید برابر عراق ریسک خواهید کرد تا برنده شوید، اظهار داشت: ما تلاش و ریسک کردیم تا بتوانیم عراق را شکست دهیم اما مشکلاتی از جمله انتقال توپ از دفاع به خط حمله خصوصا در نیمه دوم و همچنین استرس بازیکنان باعث شد نتوانیم به هدفمان برسیم.

وی در مورد سبک بازی ایران و عراق تصریح کرد:‌ هر دو تیم خصوصیات مخصوص به خود را دارند ایران بازی مستقیم را در دستور کارش قرار می دهد و این مسئله باعث می شود حملات خطرناکی را روی دروازه حریفان طراحی کند اما عراق در حفظ توپ خوب عمل می کند تا مانند بازی امروز پیروز شود.

مت کوویچ در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگار عراقی که چه جایگاهی را برای عراق در این مسابقات پیش بینی می کنید گفت:‌عراق مستحق حضور در فینال است.

دیدار تیم های فوتبال نوجوانان عراق و کویت در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا امروز یکشنبه با پیروزی 3 بر 1 تیم عراق و صعود این تیم به جام جهانی نوجوانان همراه بود.