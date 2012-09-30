محمد مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگاههای بلندمدت نورپردازی و عکاسی با حضور اساتید و کارشناسان عکاسی در حوزه هنری استان البرز برگزار میشود.
وی اظهارداشت: جهت آشنایی شرکتکنندگان با مباحث و سرفصلهای قابل تدریس و همچنین ابزارها و تکنیکهای نورپردازی، جلسه آشنایی و معرفی کامل این دوره روز پنجشنبه 13مهرماه از ساعت 12 تا 15 در سالن اجتماعات حوزه هنری استان البرز دایر خواهد بود.
مهرابی تصریح کرد: در این جلسه کاوه قبادی به معرفی دوره نورپردازی حرفهای پرداخته و شرکتکنندگان به صورت مقدماتی با ابزارهای مختلف و تکنیکهای گسترده نورپردازی آشنا خواهند شد.
وی تاکید کرد: علاقهمندان جهت شرکت در این کارگاه یک روزه رایگان میتوانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 12مهرماه با مراجعه به خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز ثبت نام کنند.
نظر شما