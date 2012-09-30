محمد مهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارگاه‌های بلندمدت نورپردازی و عکاسی با حضور اساتید و کارشناسان عکاسی در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌شود.

وی اظهارداشت: جهت آشنایی شرکت‌کنندگان با مباحث و سرفصل‌های قابل تدریس و همچنین ابزارها و تکنیک‌های نورپردازی، جلسه آشنایی و معرفی کامل این دوره روز پنجشنبه 13مهرماه از ساعت 12 تا 15 در سالن اجتماعات حوزه هنری استان البرز دایر خواهد بود.

مهرابی تصریح کرد: در این جلسه کاوه قبادی به معرفی دوره نورپردازی حرفه‌ای پرداخته و شرکت‌کنندگان به صورت مقدماتی با ابزارهای مختلف و تکنیک‌های گسترده نورپردازی آشنا خواهند شد.

وی تاکید کرد: علاقه‌مندان جهت شرکت در این کارگاه یک روزه رایگان می‌توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 12مهرماه با مراجعه به خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز ثبت نام کنند.

