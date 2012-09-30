نمایش اقتدار پلیس در میان مردم/ اجرای عملیات رهایی گروگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن کرمی ضمن تشریح اهم برنامه های هفته ناجا در خصوص اهدف برگزاری این برنامه ها گفت: از آنجایی که یگانهای ویژه به عنوان نماد اقتدار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شناخته شده و این عنوان گران بها نیز در ماموریت های گوناگون با حضور مقتدرانه و پرصلابت یگان ویژه پاسداران به اثبات رسیده است، در همین راستا با هدف ارتقاء سطح امنیت، اعتماد و آرامش در میان شهروندان و ایجاد رعب و وحشت در بزهکاران و مخلان نظم و امنیت عمومی، در این هفته رزمایش های اقتدار، برنامه ریزی، طراحی و به مرحله اجرا در می آید.

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ادامه داد: از مدت ها قبل با تشکیل کارگروه های تخصصی، اجرای برنامه های امسال را مورد کارشناسی قرار دادیم و تصمیم گرفتیم تا با مخاطب قرار دادن دانش آموزان و دانشجویان، برنامه های خود را به اجرا درآوریم.

وی افزود: امسال در رزمایش اقتدار یگان ویژه پاسداران برنامه های متنوعی از قبیل گشت پلیس، رهایی گروگان، سلاح کشی، هلی برن، راپل، انجام حرکات رزمی انفرادی و دسته جمعی، شکستن اجسام سخت، کارازل موتور سواری و حرکات نمایشی انفرادی با موتورسیکلت و ده ها برنامه جذاب و متنوع دیگر، صلابت این مجموعه را به صحنه خواهد کشید.

سردار کرمی محل های اجرای رزمایش اقتدار یگان ویژه در سطح شهر تهران بزرگ به شرح زیر اعلام کرد.

دوشنبه 10 مهر؛ بوستان قائم در محدوده یافت آباد و پارک پامچال

سه شنبه 11 مهر؛ بوستان گفتگو – چمران و پارک بسیج

چهارشنبه 12 مهر؛ بوستان نهج البلاغه و بوستان سهند

پنجشنبه 13 مهر؛ بوستان پردیسان و بوستان فدائیان اسلام

جمعه 14 مهرنیز در پارک و فرهنگسرای اشراق

وی افزود: این برنامه ها هر روز از تاریخ هشتم تا چهاردهم مهرماه از ساعت 16 تا17 اجرا می شود.

این مقام انتظامی یادآور شد: در نمایشگاهی که به همین مناسبت در فرماندهی هواناجا برپا شده است نیز واحد رهایی گروگان یگانهای ویژه هر روز به نمایش اقتدار و توانمندی پلیس خواهد پرداخت.

فرمانده یگان ویژه پاسداران ناجا افزود: در هفته ناجای امسال نیز همچون سال های گذشته مجموعه های تلویزیونی پلیسی جدیدی با حضور دلاورمردان یگانهای ویژه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد که بزودی از طریق مبادی مربوطه اطلاع رسانی دقیق خواهد شد.