فاز دوم مجتمع آب درمانی ایرانیان در سرعین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجتمع آب درمانی که ظهر یکشنبه با حضور نمایندگان، مسئولان استانی و محلی افتتاح شد، با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال با تلاش 200 نفر و طی 11 ماه تکمیل شده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح این طرح آبهای معدنی شهر سرعین را نعمت بزرگ الهی در استان اردبیل دانست.

منصور حقیقت پور گفت: برای مطرح کردن سرعین در عرصه گردشگری بین المللی باید این شهر را بر اساس استانداردهای بین المللی ساماندهی واداره کنیم.

وی با بیان اینکه سرعین برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند مدیریت با استانداردهای جهانی است، یادآور شد: مدیران سرعین باید با جرات، شجاعت و برنامه ریزی در راستای رشد و شکوفایی این منطقه گردشگری تلاش کنند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس از مسئولان استان و شهر سرعین خواست اسناد و مدارک لازم را برای ارائه به رئیس جمهور و کار گروه گردشگری کشور با هدف تبدیل سرعین به منطقه آزاد نمونه گردشگری کشور آماده کنند.

وی همچنین با اشاره به ورود بیش از هفت میلیون گردشگر در این شهر توریستی طی ایام سال، از برنامه ریزی برای پذیرش سالانه 13 میلیون گردشگر در سرعین خبر داد.

در این مراسم بهروز ندایی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل نیز متذکر شد: مقدمات تبدیل سرعین به منطقه نمونه گردشگری کشور در حال انجام است.

فاز اول این مجتمع آب درمانی سه سال پیش با حضور مسئولان کشوری به بهره برداری رسید و هم اکنون به عنوان یکی از مجتمع های مدرن با امکانات و تجهیزات رفاهی و تفریحی به یکی از مراکز گردشگرپذیر سرعین تبدیل شده است.