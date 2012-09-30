کاهش وقوع سرقت مهم در گلستان/ افزایش شمار بیمه شدگان آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان گلستان ظهر یکشنبه در حاشیه برنامه های هفته ناجا در گرگان به بخشی از فعالیت های و اقدامات انتظامی استان طی 6 ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: در استان گلستان طی این مدت در سرقت های مهم 9 درصد و در کل سرقتها 8 درصد نسبت به مدت مشابه به سال گذشته در استان گلستان کاهش داشته است ضمن اینکه این میزان نسبت به میانگین کشوری به ترتیب 22 و 21 درصد بهتر بوده است.

سرهنگ محمود میرفیضی افزود: طی این مدت سرقت های به عنف 24 درصد و تلفات انسانی ناشی از تصادفات نیز 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

رئیس پلیس گلستان با بیان اینکه در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 90 درصد قتل های بوقوع پیوسته کشف شده است خاطر نشان کرد، با تلاش مآموران انتظامی 70 درصد جرائم موجود نیز طی این مدت کشف شده است.



برگزاری تورهای گرگان گردی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: ثبت نام برای تورهای استانگردی یک روزه نیز در این نمایشگاه صورت می گیرد و از بین ثبت نام کنندگان به قید قرعه جهت 30 نفر به طور رایگان تور استانگردی یک روزه برگزار خواهد شد.

علی مومنی افزود: بلیط های پرواز با هواپیمای دو نفره و پاراگلایدر از فرودگاه های گرگان و کلاله، با تخفیف 50 درصدی در نمایشگاه توانمندی های صنعت گردشگری استان گلستان، ارائه خواهند شد و ثبت نام جهت این پروازها توسط شرکت گردشگران آسمان گرگان و شرکت تعاونی هوا گشت فانوس گنبد به عمل می آید.

وی با اعلام این که در این نمایشگاه هم چنین تخفیف 50 درصدی برای تورهای داخلی و خارجی توسط تمامی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری ارائه می شود، افزود: ثبت نام برای برگزاری هر روزه تورهای گرگانگردی نیز در این نمایشگاه توسط شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ورکانه گشت گلستان نیز به عمل خواهد آمد.

تکریم چهره های قرآنی شمال شرق کشور

مراسم تکریم چهره‌های قرآنی شمال شرق کشور با همکاری ادارات کل تبلیغات اسلامی استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و گلستان برگزار شد.

در این مراسم، استادان پیشکسوت و برتر آموزش قرآن کریم شناسایی و با اهدای هدایای متبرکه از آنان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم حاج محمد رضا بای ، موسی هروی و حجت الاسلام سید حبیب الله قدمی از استان گلستان تکریم و تجلیل شدند.

رقابت 670 نفر در مرحله کشوری سیزدهمین مسابقات ملی مهارت

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان با اعلام این خبر گفت: مرحله کشوری سیزدهمین مسابقات ملی مهارت در 28حرفه آموزشی در 3 حوزه در استانهای البرز ، تهران و مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزارمی شود.



ابوطالب جلالی افزود: سیزدهمین مسابقات ملی مهارت در 28 حرفه آموزشی شامل: تأسیسات الکتریکی، فناوری اطلاعات – راه کارهای نرم افزاری برای تجارت، آجرچینی، کاشیکاری دیوار و کف، طراحی گرافیک، الکترونیک، مکاترونیک، تبرید و تهویه، لوله کشی و گرمایشی، کابینت سازی (چوبی)، طراحی وب، طراحی مهندسی مکانیک، رباتیک، فناوری خودرو، صافکاری خودرو، نقاشی خودرو، تراش CNC، فرز CNC، طراحی فضای سبز، اتصالات چوبی، ساخت و تولید، جواهرسازی، کنترل صنعتی، فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای تحت شبکه، جوشکاری، آشپزی، قنادی ( شیرینی پزی )، فناوری مد ( خیاطی ) برگزار می شود.



جلالی گفت: در این دوره از مسابقات تعداد 670 نفر با یکدیگر به رقابت می پردازند و برگزیدگان این دوره از مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوی آمادگی به همراه برگزیدگان نهایی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت برای شرکت در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت- آلمان 2013 انتخاب می شوند.

افزایش بیمه شدگان آق قلا



مهدی ایزدی زاده رئیس تامین اجتماعی آق قلا گفت: با تحت پوشش قرار گرفتن 300 نفر از شاغلین بخش کشاورزی شهرستان که مشمول معافیت بیمه ای سهم کارفرما هستند، به همراه سایر گروههای بیمه ای مشمول آمار بیمه شدگان شعبه به رقم 13 هزار و 200 رسیده است.



ایزدی زاده در ادامه بیان داشت: طی شش ماهه اول سال جاری بیش از 15500جلد دفترچه درمان صادر یا تعویض شده است.

وی اظهار داشت: همچنین مبلغ بیش از 13 میلیارد ریال در قالب حقوق و مزایای مستمری بگیران پرداخت شد.