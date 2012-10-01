حدیث میرامینی بازیگر نقش اول زن در فیلم تلویزیونی "تصادف" درباره حضور در این تله‌فیلم به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در سیمافیلم قصه‌هایی تصویب می‌شوند و به مرحله تولید می‌رسند که علاوه‌بر بحث محتوایی از جذابیت بالایی برخوردارند. حضور در فیلم "تصادف" را هم به دو دلیل پذیرفتم.

وی افزود: نخست تجربه همکاری با رضا بهشتی بود که معتقدم یکی از حرفه‌ای‌ترین و بهترین کارگردان‌های تلویزیون در حوزه تله فیلم است و مجموعه آثارشان در این زمینه را بسیار دوست دارم و دومین دلیل قصه خوب کار بود که مرا ترغیب به بازی در این نقش کرد.

میرامینی با اشاره به جذابیت‌های خاص این نقش و تفاوتش با سایر نقش‌هایی که تا به حال کار کرده‌، اظهار کرد: خوشبختانه با نقش متفاوتی روبرو بودم که به لحاظ سنی با من فاصله داشت. بنابراین من توانستم فضای جدیدی را تجربه کنم. در واقع در این فیلم نقش زنی به نام سارا را بازی می‌کنم که دچار اختلافات شدیدی با همسرش نیما است. سارا تصمیم دارد از نیما جدا شده و از ایران مهاجرت کند.

وی ادامه داد: همکاری با هومن سیدی نیز اتفاق خوبی بود. من قبلا در "قصه داوود و قمری" محصول سیمافیلم نیز با او همکاری داشتم و هر دو برای بازی در آن فیلم نامزد دریافت جایزه از جشنواره فیلم فجر شدیم. تصور می‌کنم در این اثر نیز تعامل ایجاد شده با راهنمایی‌های خوب کارگردان نتیجه خوبی به همراه داشته است. از طرفی عوامل پشت صحنه عموما از عوامل حرفه‌ای سینما بودند و البته این از امتیازات همکاری با سیمافیلم است که معمولا از وجود حرفه‌ای‌ترین عوامل در آثارش بهره می‌گیرد.

این بازیگر در ادامه ضمن مثبت ارزیابی کردن جدی گرفته شدن بحث‌های نظارتی در این مرکز تأکید کرد: گاهی پیش آمده که بین دو اثر پیشنهاد شده از سوی تهیه‌کننده‌ای دیگر و سیمافیلم معمولا پیشنهاد دوم را قبول می‌کنم و متصورم بسیاری از همکاران من هم این نگاه را داشته باشند.

"تصادف" قصه‌ای اجتماعی را دنبال می‌کند و فیلمنامه آن به قلم حامد افضلی و رویا خسرو نجدی روایتگر زندگی یک زوج جوان است. مشکلات و درگیری‌های روزمره زندگی، بین نیما و سارا فاصله ایجاد کرده‌است. آن دو امیدی به اصلاح رابطه‌شان ندارند و قصد دارند از یکدیگر جدا شوند. این فیلم را امیرعباس کنی در گروه اجتماعی مرکز سیمافیلم تهیه می‌کند و کارگردانی کار را رضا بهشتی بر عهده دارد.