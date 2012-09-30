سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی اعتماد مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی در همایش بزرگداشت هفته نیروی انتظامی با شعار "سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار ما" که ظهر یکشنبه با حضور حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه شهرستان، فرهاد بشیری نماینده مردم در مجلس، جمعی از رؤسای ادارات و خانواده های معظم شهدا در محل ستاد فرماندهی نیروی اتظامی پاکدشت برگزار شد، افزود: نیروی انتظامی با یاری مردم می تواند روند رو به رشد بهتری را طی کند.

وی گفت: جوانان ایران اسلامی در طول هشت سال جنگ تحمیل در مقابل تهاجم و جنگ سخت دشمنان ایستادگی و جانفشانی کردند و امروز شاهد توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی ایران در تمام حوزه‌ها هستیم.

رئیس شورای تامین شهرستان پاکدشت با اشاره به خدمات و فداکاریهای جان بر کفان نیروی انتظامی ادامه داد: نام نیروی انتظامی تداعی‌ کننده تلاش، ایثار و جانفشانی پاسداران امنیت جامعه است.

وی عنوان کرد: اساسی‌ ترین انتظار و مطالبه مردم از حاکمیت، برقراری نظم و امنیت در جامعه است و نیروی انتظامی با تمام توان خود به این خواست مردم به خوبی پاسخ داده است.

مقبلی اضافه کرد: امنیت زمینه ‌ساز تمام توسعه در همه بخش‌ها و عامل مهم عزت، اقتدار و سربلندی کشور است که نیروی انتظامی به خوبی آن را برقرار می کند؛ نیروی انتظامی در عرصه‌ های مختلف موجبات دلگرمی مردم و ناامیدی مجرمان و خلافکاران را فراهم کرده است.

وی بیان داشت: مردم ما یقین دارند که تلاش نیروی انتظامی بر پایه آگاهی و بصیرت بوده و هرچه در این زمینه سرمایه‌ گذاری شود، موجب جلب اعتماد بیشتر مردم می ‌شود.