به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز یکشنبه در دفتر علی کفاشیان و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون در خصوص این جلسه به سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفت: این نشست با حضور کفاشیان، آیت اللهی، بهروان، شجاعی، اصفهانیان، بهاروند و عزیزی خادم برگزار شد که در خصوص برنامه‌های کمیته فنی و توسعه، کمیته جوانان و کمیته مطالعات راهبردی بحث و بررسی شد.

وی در ادامه بیان کرد: مرتضی محصص، فریدون معینی و رضا قراخانلو در خصوص فعالیت‌های پیش رو و برنامه‌های عملیاتی کمیته فنی توسعه، کمیته جوانان و کمیته مطالعات راهبردی توضیحات لازم را ارائه دادند و تعامل لازم جهت اجرای برنامه‌های کمیته‌های فوق به عمل آمد.

دبیرکل فدراسیون با اشاره به بررسی آیین نامه‌های کمیته جوانان، آموزش و داوران گفت: آیین نامه کمیته‌های مذکور در این جلسه مطرح و مقرر شد تا پیشنهادات لازم را در این خصوص ارائه تا در تصمیم گیری نهایی در جلسه آینده هیات رئیسه اتخاذ تصمیم شود.

محمدنبی گفت: دکتر حسن آقایی نیا، دکتر محمد خبیری، دکتر سید نصراله سجادی، دکترمحمد احسانی، دکتر محمدحسین علیزاده و دکتر احمد هاشمیان نیز به عنوان اعضای اصلی کمیته مطالعات راهبردی تعیین شدند.

دبیرکل فدراسیون در پایان در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه سازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال گفت: جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان لیگ برتر روز چهارشنبه 12 مهرماه برگزار می شود و برهمین اساس تصویب شد تا جلسه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون فوتبال نیز در هفته اول آبان‌ماه برگزار شود.

علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه به دلیل جلسات داخلی باشگاه سپاهان اصفهان در نشست امروز حضور نداشت.