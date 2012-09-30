خرید کارت اعتباری ثبت نام فراگیر پیام نور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش دقایقی پیش لینک خرید کارت اعتباری در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته فراگیر دانشگاه پیام نور را در سامانه www.sanjesh.org فعال کرد.

متقاضیان با پرداخت 65 هزارتومان می توانند نسبت به دریافت کارت اعتباری اقدام کنند.

ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت درآزمون دوره های فراگیر کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته سال 91 دانشگاه پیام نور از ساعت 11 صبح چهارشنبه 12 مهرماه آغاز و تا پایان روز سه شنبه 18مهرماه پایان می پذیرد.

همچنین نام نویسی از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال 91 دانشگاه پیام نور در روزهای 16 تا 22 مهرماه صورت می گیرد.

آزمون دوره های فراگیر پیام نور 24 آذرماه برگزار می شود.