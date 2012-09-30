همایش امام رضا (ع) در مرو قدیم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با حضور هاشمی گلپایگانی سفیر ایران، دکتر یاز قلیچ رئیس انستیتوی نسخ خطی آدکامی علوم ترکمنستان و دیپلماتهای کشورمان در محل قدمگاه آن حضرت واقع در منطقه تاریخی و باستانی مرو قدیم برگزار شد.



دکتر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی با قرائت 2 بیت شعر از مختومقلی فراغی درباره امام رضا(ع) و ابلاغ سلام مردم ایران و ترکمنهای ایران به حاضران با اشاره به زیارت مشهد و آرزوی توفیق احداث مکانی در اینجا با توسل به آن حضرت اظهارداشت: ترکمنستان وطن دوم من است ومن در میان ترکمن ها بزرگ شده و درس خوانده ام.



خرمشاد با طرح این سوال که چرا مادر اینجا جمع شده ایم در پاسخ به سه نکته و امر مهم اشاره کرد و گفت: پاسخ و نکته اول زمان است که ما در روز ولادت حضرت رضا(ع) در اینجا جمع شده ایم.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دومین پاسخ و نکته مهم در ارتباط با سئوال فوق را اهمیت مکان دانستند که از دوجهت قابل ذکر است یکی وجود خود شهر مرو و دیگری قدمگاه امام رضا (ع)در این منطقه.



وی نکته سوم در پاسخ به این سئوال را که چرا امروز در این مکان جمع شده ایم، مسئله هویت ومیراث مشترک دو کشور و دوملت ایران وترکمنستان عنوان کرد و افزود: آمدن ما ایرانیها به قدمگاه ورفتن شما به مشهد ناشی از این هویت مشترک است .



وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور ترکمنستان درباره امام رضا (ع)به تبیین جایگاه مرو در زمان حضور امام رضا (ع) و تمدن اسلامی پرداخت.



محمدباقر خرمشاد ضمن اشاره به موافقت اولیه رئیس جمهور ترکمنستان با ساختن بنایی در این قدمگاه اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک کار ساخت این بنا آغاز شود.



هاشمی گلپایگانی سفیر ایران در عشق آباد نیز در سخنانی گفت: زیارت قدمگاه امام رضا در مرو را آرزوی پیروان و محبان اهل بیت (ع) دانست و به جایگاه رفیع مرو در تاریخ گذشته اشاره کرد.



وی گفت: در قرون گذشته زمانی که بزرگان این منطقه در علوم مختلف زمام خویش سرآمد بودند غربی ها در عقب ماندگی به سر می بردند. حضرت امام رضا (ع) در مدت اقامت دو ساله خود در مرو آثار و برکات زیادی برای منطقه داشت که از جمله آنها مرجعیت علمی آن حضرت و بالتبع مرجعیت علمی مرو در آن زمان بود.



سفیر ایران با افتخار آمیز خاندن سابقه درخشان مرو و قدمگاه امام رضا (ع) اظهار امیدواری کرد که با مساعدت دولت و رئیس جمهور ترکمنستان یک بنای خوب و زیبای فرهنگی- مذهبی در قدمگاه احداث شود.



در ادامه این همایش یاز قلیچ محقق و پژوهشگر و رئیس انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم ترکمنستان در سخنانی به اوضاع تاریخی زمان حیات امام رضا(ع) اشاره کرد و از دولت خراسان بزرگ و فرهنگی یاد کرد.



یاز قلیچ با اشاره به حوادث بعد از فوت هارون ودرگیری پسران وی وپیروزی مأمون و همچنین مدت زمان خلافت مامون در مرو یادآور شد: مامون با توجه به شخصیت والای علمی حضرت امام رضا(ع) ایشان را به مرو دعوت کرد تا آن حضرت رابه ولایتعهدی خود برگزیند ولی بعدا در فکر از بین بردن امام رضا(ع) برآمد وایشان را به وسیله زهر به شهادت رساند.



رئیس انستیتوی آکادمی علوم ترکمنستان با یاد آوری روابط تاریخی و فرهنگی خوب دو کشور به سفر یک هیئت 15 نفره از محققان و اساتید آکادمی علوم ترکمنستان به ایران اشاره کرد و آرزوی ارتقاء سطح روابط فرهنگی و گسترش آن در زمینه های را مختلف نمود.