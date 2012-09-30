کارگروه زلزله در گلستان فعال نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: کارگروه زلزله یکی از مهم ترین کارگروه های ذیل شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان است که تا کنون عیر فعال بوده است.

وی افزود: کوتاهی شرکت آب منطقه ای در تنظیف رودخانه ها موجب خسارات ناشی از سیل در شهرهای مختلف استان شده که خسارات زیادی را وارد کرده است.

وی گفت: در پرداخت تسهیلات برای بازسازی نقاط خسارت دیده از سوی بانک تجارت قریب به 50 درصد پرونده های معرفی شده موفق به دریافت تسهیلات شده اند و بقیه پرونده ها نیز تکمیل شده و با وجود پایان زمان پرداخت، تسهیلات به متقاضیان پرداخت می شود.

حسام یادآور شد: کار مطالعات ایمن سازی دو روستای صفی آباد و صادق آباد به پایان رسیده و سه روستای قره قاش، کشکک و قوجق نیز برای جابجایی در دست مطالعه قرار دارند که 80 درصد مطالعات انجام شده و در مدت زمان کوتاهی این مطالعات به پایان خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به اعتبارات بازسازی مناطق آسیب دیده گفت: لیست این پروژه ها احصا شده است، به آب منطقه ای 5 میلیارد و 430 میلیون تومان، راه و شهرسازی 5 میلیارد و 760 میلیون تومان، آب و فاضلاب روستایی 210 میلیون تومان، برق 70 میلیون تومان، آب و فاضلاب شهری 60 میلیون تومان، منابع طبیغی 1 میلیارد و 80 میلیون تومان، شهرداریها 3 میلیارد تومان، جهاد کشاورزی 1 میلیارد و 567 میلیون تومان، بنیاد مسکن 600 میلیون تومان و میراث فرهنگی، گردشگری 250 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده خواهد شد.

حسام در ادامه گفت: برای بازسازی سیل یک هزار پرونده معرفی که 45 درصد پرداخت و 40 درصد تشکیل پرونده شد و ما بقی نیز در حال تشکیل پرونده بوده و مشکل بیشتر آنها بحث ضمانت است.