رشد 48 درصدی اعتبارات نهاد کتابخانه های خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، لفته منصوری پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه نهاد کتابخانه های عمومی استان خوزستان اظهار کرد: در سال جاری بیش از 63 میلیارد و 350 میلیون ریال اعتبار به نهاد کتابخانه های عمومی استان تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات سال گذشته این نهاد 42 میلیارد و 865 میلیون ریال بوده، گفت: اعتبارات امسال با رشد 48 درصدی همراه بوده است.

منصوری همچنین به رشد سرانه جمعیت به ازای کتابخانه ها در استان اشاره کرد و افزود: سرانه جمعیت به ازای هر باب کتابخانه در سال 90 معادل 32 هزار نفر بود که این رقم در سال جاری به 27هزار و 800 نفر رسید.

وی تصریح کرد: به این ترتیب درصد رشد کمی استان در شاخص تعداد کتابخانه 13 درصد است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان از رشد 17 درصدی استان در شاخص میزان کتاب خبر داد و گفت: در حالیکه سرانه دسترسی به کتاب به ازای هر یکصد نفر در سال گذشته 33 جلد بوده، اما این رقم امسال به 38 جلد کتاب افزایش یافته است.

استقبال از طرح کتاب من در خوزستان

وی به اجرای طرح کتاب من اشاره کرد و افزود: در این طرح اعضاء کتابخانه ها با توجه به نیاز خود می توانند کتابهای مورد نیاز خود را در صورتیکه در کتابخانه محل عضویت خود پیدا نکردند؛ در فرمهای مخصوصی که جهت سفارش کتاب توسط اعضاء تهیه شده است، تقاضا دهند.

منصوری تصریح کرد: از کل درخواستهای ثبت شده در سال 90 قریب به 50 درصد آن توسط نهاد خریداری شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین درخواست اعضا در رده های ادبیات و اطلاعات عمومی بوده، اظهار کرد: رشد کمی استان در شاخص طرح کتاب من 22 درصد است.

مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان با اشاره به اقدامات نهاد کتابخانه‌های عمومی در راستای افزایش اعضاء کتابخانه ها، گفت: انجام تفاهمنامه با دستگاههای مختلف با هدف افزایش تعداد عضو، طراحی نظام تشویق اعضای برتر در مناسبتهای مختلف، ارائه خدمات به اقشار خاص جامعه، ارائه خدمات فرهنگی و غنی سازی منابع مکتوب کتابخانه ها از طریق طرح کتاب من از جمله فعالیتهای انجام شده است.

منصوری عضویت رایگان خانواده های شهدا، جانبازان، بازنسشتگان، اعضای کمیته امداد، عضویتهای رایگان مناسبتی و شاداب سازی محیط کتابخانه های عمومی را از دیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان خوزستان به برنامه های نیمه نخست امسال اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهم نامه همکاری با دستگاههای اجرایی استان جهت استفاده از ظرفیت این دستگاهها با هدف گسترش مطالعه مفید در استان و صدور مجوز هشت باب کتابخانه مشارکتی و پنج باب کتابخانه حق انتفاع جدید از جمله این برنامه ها است.

وی تصریح کرد: واگذاری سه قطعه زمین در شهرستانهای ماهشهر و شوشتر به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال و همچنین واگذاری هشت باب ساختمان به زیربنای 5 هزار و 63 مترمربع در شهرستانهای آبادان، مسجد سلیمان، رامهرمز، رامشیر هر کدام یک باب و در شهرستانهای اهواز و شوش هر کدام دو باب به ارزش 27 میلیارد ریال نیز از دیگر اقدامات این نهاد در نیمه نخست امسال است.