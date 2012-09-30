روی آوردن به منافقین و القاعده استراتژی جدید واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع تعدادی از مسئولین لشکری پیرامون حمایت دولت آمریکا از تروریستها، اظهار داشت: روی آوردن آمریکا به القاعده و منافقین اعلام استراتژی جدید آمریکا است که با استفاده از تروریستها جنگهای ارزان قیمتی را در شرایط فلاکت اقتصادی این کشور در جهان اسلام دنبال کند.
وی در ادامه اظهار داشت: آمریکا بعد از سالها ژست ضدتروریستی و مبارزه با القاعده، امروز با القاعده در سوریه همپیمان میشود و از آنها برای اجرای اهداف خود استفاده میکند و از علنی شدن چنین اقدام سخیفی نیز ابایی ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: امروز میشنویم که منافقین تروریست و قاتل بیش از 17 هزار تن از مردم ایران و شرکت در قتل غیرمستقیم هزاران رزمنده در جبهههای دفاع مقدس با انجام جاسوسی برای صدام، اعلام رفاقت خود را علنی میکند و منافقینی را که سالها در لیست تروریستی آنها قرار داشت و به تروریست بودن آنها اعتراف کرده بود از لیست تروریستها خارج میکند.
عضو شورای عالی امنیت ملی کشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: جامعه آمریکا در وضعیت تحول به سر میبرد و دولتهای حاکم توان پاسخگویی به مطالبات مردمی را ندارند و لذا خروش نخبگان و مردم آمریکا علیه صهیونیزم، دولت آمریکا را مجبور به دست و پا کردن جایگزینهایی برای بیش از 60 سال استفاده از تروریسم دولتی صهیونیستها کرده است و امروز میخواهد افسردگی صهیونیستها را با القاعده و منافقین جبران کند و این آغاز سقوط آمریکا است.
وی ادامه داد: حمایت از ظالمین نتیجهای جز گرفتار ظلم آنها شدن ندارد این مانورهای سیاسی و نظامی آمریکا و غرب پس از اشغالگری عراق و افغانستان و مقابله با بیداری اسلامی و دخالت در سوریه و ساختن فیلم اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم اسلام جز بیداری بیشتر و اتحاد مسلمانان برای دفاع از حریم اسلام و کشورهای اسلامی و مقدسات خود نتیجهای نخواهد داشت و بیداری اسلامی را چند برابر توسعه خواهد داد.
این مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران در پایان ضمن هشدار به مقامات آمریکا و غرب تاکید کرد: نجات آمریکا و غرب از بحران و عذابی که گرفتار آن هستند فرافکنی و حمله به اسلام نیست بلکه بازخورد این فرافکنی توسعه اعتراضات و حرکت ملتهای تحت فشار آمریکا و غرب خواهد بود. ما آمریکا را به مطالعه علمی درباره آینده جهان فرا میخوانیم تا بر آن اساس تصمیمات خود را مبتنی بر حقایق و مطالعات دقیق قرار دهد و بیش از این در گرداب عذاب فرو نرود.
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