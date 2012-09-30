سپهر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی فردای تیمش مقابل داماش گیلان اظهار داشت: به نظر من بازی با داماش یک مسابقه دشوار برای ما به شمار میرود اما از سوی دیگر میتواند به ذوبآهن کمک کند تا وضعیت خود در جدول ردهبندی لیگ برتر را بهبود بخشد.
وی ادامه داد: باید بگویم تیم ما به 3 امتیاز این دیدار خارج از خانه احتیاج دارد تا به این وسیله اولین برد خارج از خانه خود را کسب کرده و روحیه بازیکنان نیز افزایش یابد.
مدافع ذوبآهن با اشاره به بازی تیمش مقابل سایپای کرج بیان داشت: متاسفانه بازیکنان ما در بازیهای خود با استرس بازی میکنند و این مسئله باعث میشود تیم در برخی از مسابقات با وجود شایستگی و برتری، پیروز میدان نشود و حتی در بازی با سایپا نیز استرس بازیکنان باعث شد که دو گل دریافت کنیم.
وی اضافه کرد: به نظر من سایپا تیم بسیار خوبی است و با توجه به نتایج خود در مسابقات لیگ به دنبال این بود که مقابل ذوبآهن هم نتیجه بگیرد اما ذوبآهن نیز به امتیاز این بازی احتیاج داشت و در نهایت پیروز مسابقه شد.
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