۵۵ درصد هدفگذاری صادرات در استان زنجان محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی در جلسه توسعه صادرات استان به اقدامات انجام شده در پنج ماهه نخست امسال در این خصوص اشاره کرد و گفت: براساس نظر سنجی از 60 واحد صادراتی استان در تیر امسال، مشکلات صادراتی ناشی از تحریم، گشایش اعتبارات اسنادی، تامین مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی و نرخ ارز به عنوان مهم ترین مشکلات و محدودیت های این واحدها اعلام شده است.

وی ادامه داد: 30 واحد صادراتی استان با دریافت 2400 میلیارد تومان سرمایه در گردش تعهد خود را در راستای تحقق صادرات یک میلیارد دلاری استان در سال جاری اعلام کردند.

معصومی در ادامه به صادرات پنج ماهه اول امسال استان اشاره کرد و گفت: صادرات استان با ارزش وزنی بیش از 218 هزار تن و ارزش دلاری بیش از 222 میلیون دلار انجام شده است.

وی هدف گذاری امسال در استان برای صادرات را یک میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: تاکنون از این میزان 55 درصد محقق شده است.

معصومی سهم صادرات بخش کشاورزی را 50 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: از این میزان تنها شش میلیون دلار محقق شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در ادامه از کاهش صادرات در سطح کشور خبر داد و گفت: با وجود تحریم های موجود در سطح کشور، صادرات در استان زنجان از رشد خوبی برخوردار بوده است.

معصومی با بیان اینکه بخش کشاورزی 20 درصد تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان ساخت: باید از ظرفیت بخش کشاورزی برای بالا بردن توان صادراتی استان بهره برد.